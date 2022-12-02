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Как поддержать работу стиралки и газового котла без света

Сегодня 12:18
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В Днепре продолжаются аварийные отключения света, когда никакие графики не действуют. Жители частных домов могут установить во дворе генератор, а владельцы квартир – портативную электростанцию. Журналисты dnepr.info разбирались, что это такое и как ее выбрать.

Новости Днепра про Как поддержать работу стиралки и газового котла без света

Портативная электростанция – это огромный пауэрбанк от которого можно зарядить не только телефон с ноутбуком, но и заставить работать более крупную технику, например, кофеварку, электроплиту и прочее.

Станция может быть разной мощности, чем больше – тем дороже, но и небольшого устройства хватит для автономной работы в домашних условиях. Они работают бесшумно, не производят вредных выбросов и безопасны для использования в закрытых помещениях. Зарядить ее можно подключив в сеть, когда в доме появится электричество или от автомобиля, а также ряд станций оснащен солнечными панелями.

Расчет и вес

При выборе электростанции важны ее вес и размеры. От этого зависит не только цена, но и ее мощность.

Перед покупкой нужно определить, какие приборы будут «питаться» от станции и проверить наличие на ней необходимых разъемов, адаптеров и розеток. Далее нужно обратить внимание на способы зарядки. Если планируете заряжать станцию от сети, то дополнительные «пункты» в виде зарядки от авто и солнечной батареи – не нужны и не стоит за них переплачивать.

Станции оснащают несколькими видами аккумуляторов. Традиционные Li-ion – самые распространенные. Такую станцию можно будет зарядить в среднем 800 раз, после чего она придет в негодность. Аккумуляторы NMC из лития, никеля, марганца и кобаль-оксидов прослужат более 800 раз, а те «зарядные» что укоплектованы аккумуляторами из лития железа и фосфата LIFePO4 смогут выдержать до 3,5 тыс циклов зарядки и разрядки.

Емкость аккумулятора позволяет определить, как долго станция сможет работать в автономном режиме. Если емкость ее батареи 500Вт/час, а подключенные к ней приборы потребляют мощность в 100 Вт, то зарядная станция сможет поддерживать работу этих приборов на протяжении 5 часов. К примеру, газовый котел потребляет 90 Вт/ч, ноутбук 60 Вт/час, холодильник 250 Вт/час, а смартфон – 15 Вт/ч.

Мощность станции

Станции делятся на маломощные – от 210 до 700 Вт, к ним можно подключать гаджеты, небольшие лампы и даже газовый котел. Среднемощные – от 700 Вт до 2кВт – смогут поддержать работу морозилки, холодильника, кондиционера и бойлера. Высокомощные – до 5 Квт, этого хватит для того, чтобы подключить все электроприборы в доме. Но и цена будет соответствующей.

Цена на такие портативные станции начинается от 9 тыс грн и может доходить до сумм в несколько десятков тысяч, в зависимости от мощности, количества портов и розеток.

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Новости Днепра про Как поддержать работу стиралки и газового котла без светаУкраїнська Новости Днепра про Как поддержать работу стиралки и газового котла без светаРусский

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