Смогут ли открыть детсады в Днепре в 2023 году

В Днепре с 1 сентября заработают почти все школы, а вот с садиками все сложнее.

Сейчас ведутся ремонтные работы в заведениях, где есть возможность обустроить самое простое укрытие. Только 80 из 174 имеющихся садиков смогут приспособить к условиям военного времени. Об этом говорится в сюжете 11 канала.

Воспитатели говорят, что уже разрабатывают алгоритм действий на случай, если решение об открытии садов примут. Основная проблема – тревоги и укрытия. Малышей довольно трудно собрать вместе и отвести в убежище.

Ожидается, что каждой группе воспитанником дадут свой цвет, а детям прикрепят бейджики с фамилией, именем и номером родителей, чтобы в случае форс-мажора с ними могли созвониться.

По словам директора департамента гуманитарной политики Ксении Сушко, в городе только 80 садиков, где есть возможность обустроить простейшее укрытие. В других либо нет подвалов, либо они в плохом состоянии и для хранилища не подойдут.

Отремонтировали 33 садика и начали обустраивать укрытия. После этого их должны проинспектировать сотрудники ГСЧС. Если они дадут «зеленый» свет – детсады откроют. Однако точной даты возобновления работы пока нет.

Напомним, ранее в ГумДепе сообщили, что начало учебного года для школьников перенесли.

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