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  • Смертельное ДТП в Днепре на Набережной Заводской: внучка погибшей ищет свидетелей

Смертельное ДТП в Днепре на Набережной Заводской: внучка погибшей ищет свидетелей

Сегодня 09:28
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На Набережной Заводской произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла.

Новости Днепра про Смертельное ДТП в Днепре на Набережной Заводской: внучка погибшей ищет свидетелей

В Днепре 24 августа около 20:00 на Набережной Заводской произошло ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина.

Предварительно известно, что на остановке «Детский комбинат» мотоцикл сбил женщину, которая переходила дорогу вместе со своей собакой, а затем влетел в отбойник. Водителя двухколесного госпитализировали, пешеход погибла.

Напомним, после ДТП в социальных сетях опубликовали фото собаки породы такса с просьбой найти родственников погибшей.

Новости Днепра про Смертельное ДТП в Днепре на Набережной Заводской: внучка погибшей ищет свидетелей

К счастью, собачку передали в руки хозяевам. 

Сейчас внучка погибшей, Дарья Диденко, просит помощи у свидетелей происшествия. Девушка публикует сообщения в сообществах Facebook, призывая местных помочь в расследовании смертельного ДТП, в результате которого потеряла бабушку.

Здравствуйте, меня зовут Дарья. Мою бабушку сбил мотоциклист насмерть 24.08.2024 в 20-20:30 на Набережной Заводской, а именно «Детский комбинат». Если у кого есть видео с регистратора, или кто может рассказать (был свидетелем) как это случилось, очень прошу написать в личные сообщения, — пишет она.

Узнать более подробную информацию и написать девушке можно по ссылке.

Предварительно делом занимаются правоохранители.

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Новости Днепра про Смертельное ДТП в Днепре на Набережной Заводской: внучка погибшей ищет свидетелейУкраїнська Новости Днепра про Смертельное ДТП в Днепре на Набережной Заводской: внучка погибшей ищет свидетелейРусский

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