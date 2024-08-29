Смертельное ДТП в Днепре на Набережной Заводской: внучка погибшей ищет свидетелей

В Днепре 24 августа около 20:00 на Набережной Заводской произошло ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина.
Предварительно известно, что на остановке «Детский комбинат» мотоцикл сбил женщину, которая переходила дорогу вместе со своей собакой, а затем влетел в отбойник. Водителя двухколесного госпитализировали, пешеход погибла.
Напомним, после ДТП в социальных сетях опубликовали фото собаки породы такса с просьбой найти родственников погибшей.
К счастью, собачку передали в руки хозяевам.
Сейчас внучка погибшей, Дарья Диденко, просит помощи у свидетелей происшествия. Девушка публикует сообщения в сообществах Facebook, призывая местных помочь в расследовании смертельного ДТП, в результате которого потеряла бабушку.
Здравствуйте, меня зовут Дарья. Мою бабушку сбил мотоциклист насмерть 24.08.2024 в 20-20:30 на Набережной Заводской, а именно «Детский комбинат». Если у кого есть видео с регистратора, или кто может рассказать (был свидетелем) как это случилось, очень прошу написать в личные сообщения, — пишет она.
Узнать более подробную информацию и написать девушке можно по ссылке.
Предварительно делом занимаются правоохранители.
Читайте также:
Автор:
Некоторые жители Днепра внезапно остались без воды.
На улице Строителей в Днепре горел автомобиль.
В Кривом Роге раздастся взрыв.
Света будет еще меньше, чем планировалось.
Некоторые жители Днепра внезапно остались без воды.
На улице Строителей в Днепре горел автомобиль.
В Кривом Роге раздастся взрыв.
Света будет еще меньше, чем планировалось.
Трамвай №1 снова сменит маршрут.
Хорошего дня, друзья!
В Кривом Роге простились с бойцов, который погиб возле Соледара.
Некоторые хозяйства могут изменить размер субсидии.
В центре Днепра отключат воду.
В Днепре 29 августа будут выключать свет по графику.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!