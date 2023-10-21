Смертельное ДТП в Днепре: грузовик наехал на пожилую женщину

Об этом сообщает Telegram-канал Днепр Оперативный.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Старушка переходила улицу рядом с пешеходным переходом, но все же не по самой «зебре».
Похоже, что водитель грузовика не заметил женщину и наехал на женщину.
От полученных травм женщина погибла, официальных комментариев полиции по поводу ситуации не было.
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