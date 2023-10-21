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Смертельное ДТП в Днепре: грузовик наехал на пожилую женщину

Сегодня 20:41
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В Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошло смертельное ДТП.

Новости Днепра про Смертельное ДТП в Днепре: грузовик наехал на пожилую женщину

Об этом сообщает Telegram-канал Днепр Оперативный.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Старушка переходила улицу рядом с пешеходным переходом, но все же не по самой «зебре».

Похоже, что водитель грузовика не заметил женщину и наехал на женщину.

От полученных травм женщина погибла, официальных комментариев полиции по поводу ситуации не было.

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Новости Днепра про Смертельное ДТП в Днепре: грузовик наехал на пожилую женщинуУкраїнська Новости Днепра про Смертельное ДТП в Днепре: грузовик наехал на пожилую женщинуРусский

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