Смертельное ДТП в Днепре: грузовик наехал на пожилую женщину

В Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал Днепр Оперативный.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Старушка переходила улицу рядом с пешеходным переходом, но все же не по самой «зебре».

Похоже, что водитель грузовика не заметил женщину и наехал на женщину.

От полученных травм женщина погибла, официальных комментариев полиции по поводу ситуации не было.

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