Смертельное ДТП на Днепропетровщине: из-за ДТП сгорели два автомобиля, погиб мужчина

Один из мужчин сгорел в автомобиле.

В пятницу, 23 августа, в 17:51 поступило сообщение о ДТП с возгоранием транспортных средств, возникшего на автодороге М-30 Стрый – Изварино, на землях Петропавловской поселковой территориальной общины Синельниковского района.

По прибытию по вызову спасатели установили, что в результате столкновения занялись два легковых автомобиля: Daewoo Lanos и Chevrolet Aveo.

В результате происшествия погиб мужчина. Пожарные ликвидировали пожар на площади 20 кв.м.

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