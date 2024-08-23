Смертельное ДТП на Днепропетровщине: из-за ДТП сгорели два автомобиля, погиб мужчина

В пятницу, 23 августа, в 17:51 поступило сообщение о ДТП с возгоранием транспортных средств, возникшего на автодороге М-30 Стрый – Изварино, на землях Петропавловской поселковой территориальной общины Синельниковского района.
По прибытию по вызову спасатели установили, что в результате столкновения занялись два легковых автомобиля: Daewoo Lanos и Chevrolet Aveo.
В результате происшествия погиб мужчина. Пожарные ликвидировали пожар на площади 20 кв.м.
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