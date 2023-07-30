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  • Смертельное ДТП на Днепропетровщине: на Криворожской трассе сбили женщину (ФОТО)

Смертельное ДТП на Днепропетровщине: на Криворожской трассе сбили женщину (ФОТО)

Сегодня 10:41
просмотров

В воскресенье, 30 июля, в Днепропетровской области на Криворожской трассе произошла смертельная авария.

Новости Днепра про Смертельное ДТП на Днепропетровщине: на Криворожской трассе сбили женщину (ФОТО)

Сообщается, что там автомобиль на большой скорости сбил женщину, которая скончалась на месте от полученных травм.

В сети распространили фото с места ДТП.

Сейчас все обстоятельства и детали выясняют правоохранители, которые работают на месте событий.

Новости Днепра про Смертельное ДТП на Днепропетровщине: на Криворожской трассе сбили женщину (ФОТО)

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