Смертельное ДТП на Днепропетровщине: автомобиль протащил пешехода 20 метров

Об этом сообщает Telegram-канал «На Часі».
За рулем автомобиля Mazda был 23-летний водитель, в салоне два пассажира, которых ранили обломками стекла.
Личность погибшего до сих пор не установили, поэтому полиция просит помочь с опознанием погибшего.
Умершему 30-35 лет, худощавому телосложению, рост около 175 см, был одет в темную куртку, красную кофту с капюшоном, темные брюки и черные тканевые кроссовки, прическа средней длины, волосы русые.
Информацию о мужчине можно сообщить по номеру (068) 396-98-62.
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