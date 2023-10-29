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  • Смертельное ДТП на Днепропетровщине: автомобиль протащил пешехода 20 метров

Смертельное ДТП на Днепропетровщине: автомобиль протащил пешехода 20 метров

Сегодня 12:06
просмотров

В городе Кривой Рог возле Центрального кладбища произошло смертельное ДТП.

Новости Днепра про Смертельное ДТП на Днепропетровщине: автомобиль протащил пешехода 20 метров

Об этом сообщает Telegram-канал «На Часі».

За рулем автомобиля Mazda был 23-летний водитель, в салоне два пассажира, которых ранили обломками стекла.

Личность погибшего до сих пор не установили, поэтому полиция просит помочь с опознанием погибшего.

Умершему 30-35 лет, худощавому телосложению, рост около 175 см, был одет в темную куртку, красную кофту с капюшоном, темные брюки и черные тканевые кроссовки, прическа средней длины, волосы русые.

Информацию о мужчине можно сообщить по номеру (068) 396-98-62.

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Новости Днепра про Смертельное ДТП на Днепропетровщине: автомобиль протащил пешехода 20 метровУкраїнська Новости Днепра про Смертельное ДТП на Днепропетровщине: автомобиль протащил пешехода 20 метровРусский

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