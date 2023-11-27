Смертельная стрельба в Днепре: патрульному изменили меру пресечения

29 августа в Днепре на проспекте Мазепы произошла стрельба: патрульный Егор Звонков смертельно ранил мужчину.

Позже правоохранителю избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Но сегодня стало известно, что меру пресечения изменили на ночной домашний арест – с 22:00 до 06:00.

Об этом говорится в решении Днепровского апелляционного суда.

Апелляционную жалобу защитника Забары Б. И., действующего в интересах подозреваемого, удовлетворить. Применить к подозреваемому Звонкову Егору меру пресечения в виде домашнего ареста в период с 22:00 до 06:00 до 28 ноября включительно, – говорится в решении суда.

Как сообщил журналисту dnepr.info адвокат Егора Богдан Забара, сегодня, 27 ноября, состоится заседание по поводу продления срока действия меры пресечения. Как только появятся результаты, мы обязательно сообщим.

Также от адвоката стало известно, что Нацполиция завершила внутреннее расследование и патрульный может вернуться на службу.

Но сам Егор еще не решил. Пока занимаемся судами, – отметил адвокат.

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