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Смертельная стрельба с патрульными в Днепре: полиция опубликовала видео с бодикамер

Сегодня 18:08
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В патрульной полиции опубликовали видео с бодикамер инспекторов, которые 29 августа принимали участие в стрельбе на проспекте Ивана Мазепы.

Новости Днепра про Смертельная стрельба с патрульными в Днепре: полиция опубликовала видео с бодикамер

Ранее в ДБР отметили, что видео с бодикамер и записи уличных камер добавили в материалы следствия, но теперь эти кадры официально опубликовали на странице полиции на Facebook.

В сети уже постили видео, которое снял сын погибшего, где было видно, как патрульные силой пытались вытащить из автомобиля водителя. На кадрах с бодикамерами более расширенная версия, произошедшего до этого.

Стоит отметить: камеры видеонаблюдения зафиксировали, что за рулем был мужчина. Когда же автомобиль остановился, на водительском сиденье сидела женщина.

Из видео видно, что патрульные остановили авто из-за нарушений ПДД. Инспекторы объяснили причину водителю, но женщина и мужчина, которые были в салоне, требовали показать видео нарушения и отказывались предоставить документы.

Затем видео обрывается и начинается словесная перепалка.

Как можно увидеть на видео ниже, погибший потом довольно пренебрежительно общался с патрульным и намекал на то, что инспекторка будто хочет с ним половых отношений.

Вас будут задержаны, — говорит инспектор

Тебе будет «п*зда», — слышно на видео голос мужчины.

Не совсем понятно, что стало причиной дальнейшего конфликта, ведь драка началась после того, как слышен женский крик.

Заметим, что окончательные выводы сделают правоохранители, но вы можете увидеть ход конфликта воочию.

Напомним, ранее глава Нацполиции Игорь Клименко прокомментировал смертельную стрельбу в Днепре.

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