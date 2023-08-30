Смертельная стрельба с патрульными в Днепре: где сейчас избитая инспектор и ее напарник

Об этом сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, пишет LIGA.net.
Видео с уличных камер, где якобы сняли нарушение водителем правил ПДД, которое постили СМИ, также приобщили к материалам дела. Все эти кадры будут тщательно изучать следователи ДБР.
Также следователи выясняют, кто именно был за рулем, ведь версии отличаются. В прокуратуре отметили, что это была женщина, а вот на записи с уличных камер видно, что на водительском сиденье находился погибший мужчина.
Пока это устанавливается, проверяется и, конечно, рассматривается информация о том, что за рулем был мужчина, — отметила представительница ДБР.
Следователи также рассматривают версию, что женщина и мужчина могли поменяться местами после того, как авто остановили патрульные.
На днях эксперты проведут судебно-медицинскую экспертизу оружия, соберут свидетельские показания и пассажиров авто.
Что касается патрульных, то они сейчас в больнице. Инспекторка, которую избили, под наблюдением врачей, однако в каком она состоянии не сообщают. Стрелявший полицейский тоже находится в медучреждении, но под охраной.
Напомним, вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы произошла стрельба. Впоследствии выяснилось, что патрульный застрелил мужчину, якобы напавшего на полицейских. В Нацполиции и ДБР приступили к расследованию. Пока инспектора задержали, но еще не объявляли ему о подозрении.
Действия патрульного прокомментировало руководство полиции.
В СМИ установили личность погибшего. Это 38-летний Джумбери Силогава Джумберович. Во время инцидента он в автомобиле находился с женщиной и двумя детьми. Сначала СМИ предположили, что это была его жена, однако потом выяснилось, что мужчина разведен и с ним ехала его любовница.
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