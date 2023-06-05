Смертельная авария: в Днепре на Полтавском шоссе сбили мужчину

В результате ДТП пешеход погиб на месте, получив травмы несовместимые с жизнью.

Вчера, 4 июня, на полтавском шоссе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте. Водитель легковушки не успел среагировать и сбил мужчину.

В Днепре на Полтавском шоссе насмерть сбили мужчину.

Бывает и такое.

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