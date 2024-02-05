Смерть ребенка после удаления зуба: в Кривом Роге расследуют вероятную халатность медиков

В Кривом Роге прокуратура начала следствие по факту смерти 14-летнего ребенка после посещения стоматолога.

Днепропетровская областная прокуратура начала расследование смерти 14-летнего мальчика после удаления зуба в одной из больниц Кривого Рога.

Предварительно известно, что подростку вырвали зубы в одной из больниц города с использованием местной анестезии. Когда он вернулся домой, ему стало плохо. Парня госпитализировали в другую больницу, где пациент на следующий день скончался.

Досудебное расследование в уголовном производстве ведут по факту возможного ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что повлекло за собой тяжкие последствия несовершеннолетнему ребенку (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Смерть после удаления зуба в Кривом Роге – что известно?

В медучреждении начали собственное расследование по этому случаю. Медики не знают, что могло повлечь смерть ребенка, поскольку процедуру провели по всем правилам и после посещения стоматолога парень чувствовал себя хорошо.

Директор отмечает, что ответы на все вопросы может дать только экспертная комиссия, которая детально рассмотрит этот случай.

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