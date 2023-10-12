Смерть двух пациентов в больнице Днепра: стало известно, как проходит расследование

В прокуратуре рассказали, как идет досудебное расследование двух смертей пациентов в больнице Днепра.

Прокуратура Днепра ответила на запрос журналистов по поводу того, как проходит досудебное расследование по делу о смерти двух пациентов в больнице имени Руднева в Днепре. Об этом сообщает Суспільне.

Как сообщили в прокуратуре, правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли медицинские документы больных, а также препараты и журнал учета лекарств. Обыски провели у производителей и поставщиков препаратов, которые, вероятно, повлекли послеоперационные осложнения у умерших пациентов.

Назначены судебно-токсологические, судебно-медицинские экспертизы, а также лабораторное исследование качества препаратов.

Допрошены работники больницы, пострадавшие и их представители. У последних отобраны биологические образцы для дальнейших экспертиз. Также направлены письма в департамент здравоохранения областной военной администрации о проведении клинико-экспертной оценки качества предоставления медпомощи, — отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается. Относительно того, готовят ли кому подозрение по этому делу — не уточняется.

Что предшествовало

В начале августа 2023 стало известно о смерти 11-летнего мальчика в больнице Днепра. Вероятно, ребенок скончался от послеоперационных осложнений. Впоследствии скончался еще один пациент. Одиннадцати больным стало плохо. Всех перевели в другой медучреждение, а в больнице имени Руднева остановили проведение операций.

Позже в Минздраве заявили, что, вероятно, пациенты получили побочную реакцию на медпрепараты, применявшиеся при проведении оперативных вмешательств. Предварительно речь идет о медпрепаратах для внутривенного наркоза.

Три препарата, которые могли повлечь побочную реакцию, изъяли из обращения по всей Украине. Впоследствии в больнице Руднева возобновили проведение всех операций.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: