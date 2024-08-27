«Смерть была очень быстрой»: волонтеры о найденных телах погибших в гостинице в Кривом Роге

В Кривом Роге продолжается разбор завалов гостиницы, куда попала ракета в ночь на 27 августа.

Волонтеры рассказали детали поисковой операции в Кривом Роге, где ракетой разрушило часть гостиницы. По словам участвующего в разборе завалов Виктора, сейчас ищут четырех мужчин, которые должны были быть внутри здания на момент удара, пишет издание «Свої».

Трое погибших нашли еще ночью — двоих мужчин и женщину. Виктор говорит, что их смерть была быстрой. Еще одну девушку чудом удалось спасти после четырех часов поисков.

В 23.30 мы приехали сюда и увидели, что люди бегают голые по улице. Мы им помогли. После часа работы мы нашли двух ребят и девушку. Смерть была очень быстрой. Никто там не страдал. После четырех часов работы на четвертом этаже нашли девушку под завалами. Состояние было критическое, но ее быстро стабилизировали, оно в больнице, — рассказывает Виктор.

Волонтеры надеялись, что найдут живыми еще четырех человек, но из-за постоянных тревог поиски прекращаются. Поисковики говорят, что есть угроза повторного удара, потому как только раздается сирена – работы останавливают.

Из-за тревог мы все прячемся, потому что могут быть повторные прилеты. У нас есть кинологи, две собаки легли на точку, где могут находиться люди. Мы разберем завалы, если третья собака покажет ту же точку, значит мы идем в правильном курсе, — отмечает Виктор.

Напомним, 28 августа в Кривом Роге объявили Днем траура.

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