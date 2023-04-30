Сменил сцену на окопы: на Луганщине погиб известный танцовщик из Днепра

28 апреля на фронте погиб талантливый танцовщик из Днепра Владимир Кулиш. Он был участником народного ансамбля танца "Радость", однако после полномасштабного вторжения оккупантов сменил сцену на окопы.

Защитник героически погиб в бою с агрессорами в Луганской области. Предположительно, это произошло под Попасной Северодонецкого района.

О большой потере сообщили коллеги Владимира из ансамбля в Facebook. Они поделились снимками из довоенной жизни коллектива, на которых можно увидеть ныне погибшего героя на сцене.

Перед тем, как уйти добровольцем на войну, Владимир много выступал и был гордостью и душой коллектива. Когда он отправился на фронт, гордость за танцовщика только усилилась.

«Ты бывал настоящей дурындой и настоящим Другом, творил странные чудеса и такие хохмы, что упадешь со смеху, делал добрые дела. Но ты всегда был добрым и настоящим. Ты был честным. Ты сам пошел воевать, сам решил остаться там, где горячее всего, хотя мог поехать домой… Благодаря таким настоящим, как ты, мы здесь можем жить, и делать свои дела, благодаря таким, как ты — мы живы», — поделились на странице ансамбля.

У защитника осталась мать. Его отец умер, когда тот был еще маленьким.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: