Сменил сцену на окопы: на Луганщине погиб известный танцовщик из Днепра

Защитник героически погиб в бою с агрессорами в Луганской области. Предположительно, это произошло под Попасной Северодонецкого района.
О большой потере сообщили коллеги Владимира из ансамбля в Facebook. Они поделились снимками из довоенной жизни коллектива, на которых можно увидеть ныне погибшего героя на сцене.
Перед тем, как уйти добровольцем на войну, Владимир много выступал и был гордостью и душой коллектива. Когда он отправился на фронт, гордость за танцовщика только усилилась.
«Ты бывал настоящей дурындой и настоящим Другом, творил странные чудеса и такие хохмы, что упадешь со смеху, делал добрые дела. Но ты всегда был добрым и настоящим. Ты был честным. Ты сам пошел воевать, сам решил остаться там, где горячее всего, хотя мог поехать домой… Благодаря таким настоящим, как ты, мы здесь можем жить, и делать свои дела, благодаря таким, как ты — мы живы», — поделились на странице ансамбля.
У защитника осталась мать. Его отец умер, когда тот был еще маленьким.
Читайте также:
Автор:
В воскресенье, 30 апреля, в Днепре на улице Лизы Чайкиной…
Уровень воды в реке Днепр снова поднимается. В Днепропетровской области…
В субботу, 29 апреля, на одном из блокпостов в Днепропетровской…
В субботу, 29 апреля, на улице Ударников в Днепре произошла…
В воскресенье, 30 апреля, в Днепре на улице Лизы Чайкиной огромное дерево упало во двор частного дома. Под растением чуть не погиб пес хозяев жилья.
Уровень воды в реке Днепр снова поднимается. В Днепропетровской области до 1 мая объявлен второй уровень опасности - оранжевый.
В субботу, 29 апреля, на одном из блокпостов в Днепропетровской области патрульные остановили автомобиль Volkswagen, за рулем которого сидел пьяный мужчина. Его водительские права вызвали подозрение у правоохранителей.
В субботу, 29 апреля, на улице Ударников в Днепре произошла ужасная авария. Там трамвай №19 наехал на мужчину, в результате чего тот остался без нижних конечностей.
В Днепре планируют с 8-го по 18 мая перекрыть улицу Луговскую. На 10 дней там запретят движение транспорта.
В субботу, 29 апреля, в Кривом Роге на улице Лермонтова произошло смертельное ДТП. Там автомобиль Toyota Camry наехал на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте.
Вечером 29 апреля на улице Уютная поселка Зеленый Гай в Криворожском районе произошел крупный пожар. Пламя охватило летнюю кухню на территории частного домовладения.
В субботу, 29 апреля, в Севастополе произошла мощная "бавовна". Взрывы спровоцировали масштабный пожар на нефтебазе возле Казачьей бухты. Это вызвало панику среди российских оккупантов, которые уже думают, как сбежать в Россию.
В воскресенье, 30 апреля, в Днепре не будут работать трамваи №6 и №9, а троллейбус №3 курсирует по новой схеме.
Прошедшая ночь на Днепропетровщине была неспокойной. 30 апреля, когда люди спали, оккупанты открыли огонь по Никополю.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!