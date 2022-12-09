«Случайно нашел»: в Кривом Роге задержали мужчину с полными карманами патронов

Подозрительного криворожца полицейские заметили на улице Поперечной.

Увидев патрульный автомобиль, он резко изменил направление движения и пытался избежать встречи с правоохранителями. Патрульные решили мужчину остановить и проверить.

На вопрос полицейских, есть ли у него при себе запрещенные вещи, 38-летний мужчина признался, что у него более 100 патронов. Задержанный уверял, что якобы нашел их.

Патрульные вызвали на место следователей.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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