Сложно, но контролировано: ситуация на фронте сегодня 3 мая

Украинские военные отбили около 30 вражеских атак в Донецкой области и уничтожили склад боеприпасов противника.

В эти сутки, ночью, противник нанес очередной массированный удар по территории нашей страны, применив ударные БпЛА «Shahed-136/131». 21 из 26 этих дронов уничтожены нашими защитниками.

В общем, враг нанес 2 ракетных и 41 авиационный удар, совершил около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток подразделения Сил обороны Украины отразили около 30 атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка личного состава российских территориальных войск.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах российской федерации.

В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населённых пунктов Бучки Черниговской области; Басовка, Юнаковка, Запсилье Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Барановка, Красная Заря, Стрелка, Гатище, Волчанские Хутора и Николаевка в Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Каменка, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки с целью поиска слабых мест в нашей обороне.

Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Безуспешными были атаки оккупантов в направлении населенного пункта Нью-Йорк.

От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Южное, а также Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял также Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Карловку, Нетайлово и Первомайское.

На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. За сутки нашими защитниками были отбиты многочисленные атаки в районах Марьинки и Новомихайловки.

Кроме того, вражеским обстрелам подверглась Красногоровка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Богоявленко, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстреляли Времивку, Новоселку и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку и Каменское Запорожской области; Капуловку в Днепропетровской области; Антоновка и город Херсон.

Чтобы хоть как-то обезопасить свой личный состав от огневого поражения сил обороны Украины, на временно захваченных территориях противник и дальше цинично использует местное население. В населённых пунктах Каховского района российские захватчики среди частных домов местных жителей размещают свои подразделения.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, за эти сутки, наши защитники уничтожили 5 разведывательных БПЛА разных типов и один барражирующий боеприпас «Ланцет».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы и склад боеприпасов противника.

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