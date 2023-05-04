Словно поле в Нидерландах: в парке Шевченко расцвели сотни тюльпанов (ФОТО)

Невероятная красота.

В этом году в Днепре расцвели тысячи тюльпанов: на Набережной Победы недалеко от сквера «Прибрежного», на жилом массиве Солнечный, в парке Писаржевского, сквере Героев и т.д.

Парк Шевченко не стал исключением. Там этой весной расцвели сотни разноцветных тюльпанов.

Об этом сообщает Dnepr.info.

Образовалось целое тюльпановое поле.

Горожане в восторге от такой красоты: каждый день сюда приходят десятки людей, чтобы сфотографироваться.

Не хуже, чем в Нидерландах.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО).

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