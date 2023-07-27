Словно апокалипсис: Днепр накрыло мощным ливнем, ураганом и градом размером с яйцо (ФОТО)

Вечером 27 июля Днепр накрыл мощным ураганом и ливнем.
Все началось с мощной грозы, переросшей в ураган.
Горожане сообщают, что на проспекте Яворницкого настоящий древопад. Также есть информация об оборванных проводах. Возможны аварийные отключения света, готовьтесь.
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В Днепре могут переименовать улицу в центре города.
В Днепропетровской области был замечен бизон.
В Желтых Водах простятся с бойцом, погибшим во время эвакуации…
В воздушных силах не исключают повторения вчерашней массовой атаки.
В Днепре могут переименовать улицу в центре города.
В Днепропетровской области был замечен бизон.
В Желтых Водах простятся с бойцом, погибшим во время эвакуации из Азовстали.
В воздушных силах не исключают повторения вчерашней массовой атаки.
В Днепре подросток упал со 2-го этажа.
Сегодня, 27 июля, в Каменском с центрального проспекта Свободы "снесли" памятник Леониду Брежневу.
Украинское контрнаступление идет не так быстро, как возможно планировалось. Причина – большое количество мин, установленных врагом. Они мешают нашим военным двигаться быстрее. Часть аналитиков – украинских и иностранных изменили свои прогнозы по поводу окончания войны.
Городской голова Днепра поддержал украинскую фехтовальщицу, которая не пожала руку сопернице из России
В Днепре и области завтра резко ухудшится погода.
Несмотря на то, что россияне ежедневно атакуют Украину ракетами и дронами, есть украинцы, готовые "служить" рф.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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