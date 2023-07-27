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  • Словно апокалипсис: Днепр накрыло мощным ливнем, ураганом и градом размером с яйцо (ФОТО)

Словно апокалипсис: Днепр накрыло мощным ливнем, ураганом и градом размером с яйцо (ФОТО)

Сегодня 21:56
просмотров

В Днепре погодный апокалипсис.

Вечером 27 июля Днепр накрыл мощным ураганом и ливнем.

Все началось с мощной грозы, переросшей в ураган.

Горожане сообщают, что на проспекте Яворницкого настоящий древопад. Также есть информация об оборванных проводах. Возможны аварийные отключения света, готовьтесь.

Новости Днепра про Словно апокалипсис: Днепр накрыло мощным ливнем, ураганом и градом размером с яйцо (ФОТО)

Новости Днепра про Словно апокалипсис: Днепр накрыло мощным ливнем, ураганом и градом размером с яйцо (ФОТО)

Новости Днепра про Словно апокалипсис: Днепр накрыло мощным ливнем, ураганом и градом размером с яйцо (ФОТО)

Новости Днепра про Словно апокалипсис: Днепр накрыло мощным ливнем, ураганом и градом размером с яйцо (ФОТО)

В Таромском с неба падают «яйца».
 

Новости Днепра про Словно апокалипсис: Днепр накрыло мощным ливнем, ураганом и градом размером с яйцо (ФОТО)

В небе бушует Зевс.

Новости Днепра про Словно апокалипсис: Днепр накрыло мощным ливнем, ураганом и градом размером с яйцо (ФОТО)

 
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Новости Днепра про Словно апокалипсис: Днепр накрыло мощным ливнем, ураганом и градом размером с яйцо (ФОТО)Українська Новости Днепра про Словно апокалипсис: Днепр накрыло мощным ливнем, ураганом и градом размером с яйцо (ФОТО)Русский

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