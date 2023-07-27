Словно апокалипсис: Днепр накрыло мощным ливнем, ураганом и градом размером с яйцо (ФОТО)

В Таромском с неба падают «яйца».

Горожане сообщают, что на проспекте Яворницкого настоящий древопад. Также есть информация об оборванных проводах. Возможны аварийные отключения света, готовьтесь.

Все началось с мощной грозы, переросшей в ураган.

В воздушных силах не исключают повторения вчерашней массовой атаки.

В Желтых Водах простятся с бойцом, погибшим во время эвакуации…

В Днепропетровской области был замечен бизон.

В Днепре могут переименовать улицу в центре города.

В Каменском «снесли» памятник Брежневу (ВИДЕО) Сегодня, 27 июля, в Каменском с центрального проспекта Свободы "снесли" памятник Леониду Брежневу. 5 просмотров

Когда закончится война в Украине: прогноз Залужного, Сырского, Свитана и Байдена Украинское контрнаступление идет не так быстро, как возможно планировалось. Причина – большое количество мин, установленных врагом. Они мешают нашим военным двигаться быстрее. Часть аналитиков – украинских и иностранных изменили свои прогнозы по поводу окончания войны. 7 просмотров