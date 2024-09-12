Слобода Фабрика в Екатеринослав: на ее месте сейчас парк, рельсы и заброшенный завод

На месте нынешнего центра Днепра более 250 лет назад находилась слобода Половица. С нее и берет свое начало наш город. А вот первой «официальной» слободой уже созданного Екатеринослава считается Фабричная.

Журналисты dnepr.info узнали историю этой территории, и что сейчас находится на месте слободы.

Слобода – это не город и не село, а небольшой район, где живет бедное население. Захаживать в такие районы по вечерам было опасно – тут можно было встретить грабителей. Районы считались криминальными местами.

Первая слобода в Екатеринославе называлась Фабричная и находилась неподалеку суконной фабрики, открытой в городе в 1794 году. Казенная мануфактурная фабрика сразу стала одним из самых главных предприятий новосозданного города. В Екатеринослав вместе с оборудованием привезли и рабочих для фабрики – крепостных. Сама суконная фабрика расположилась на центральном проспекте Днепра, но в 1794 году это была городская окраина.

Городские власти планировали создать поселок для рабочих, но дальше планов дело не пошло. Поселили рабочих недалеко от фабрики – сейчас это территория вокзалов города, улиц Эзау, Павлова, Ударников, территория бывшего комбайнового завода. Также жители слободы селились на современных улицах Чапленка, Словацкого, Мудрого.

Местом, где жители слободы выбрали кладбище стал нынешний парк Примирения и согласия.

После строительства железной дороги часть жителей слободы были выселены – на месте их домов стал проходить поезд.

На плана начала прошлого века у Фабричной слободы было несколько «массивов». Они назывались: Фабричная Выездная, Фабричная Покровская и Фабричная Брянская, но местные жители именовали их просто: 1-я, 2-я и 3-я Фабричная слобода. Со временем слобода исчезла с карты города, ее место заняли дома и предприятия.

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