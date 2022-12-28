Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Следующий год должен стать решающим в войне против РФ, — Зеленский

Сегодня 08:00
просмотров

Следующий год должен стать решающим в войне против России. Руководство страны понимает все риски, и какие результаты необходимо продемонстрировать.

Новости Днепра про Следующий год должен стать решающим в войне против РФ, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Продолжаем готовить силы обороны и безопасности Украины к следующему году. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности», — отметил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что благодарен специалистам оборонного сектора за то, что удалось наладить не только отправку отремонтированной техники на поле боя, но и взять с поля боя трофейную технику и поставить ее на службу нашему государству.

Читайте также:

Новости Днепра про Следующий год должен стать решающим в войне против РФ, - ЗеленскийУкраїнська Новости Днепра про Следующий год должен стать решающим в войне против РФ, - ЗеленскийРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Оккупанты понесли большие потери возле Херсона после удара ВСУ, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Оккупанты понесли большие потери возле Херсона после удара ВСУ, — Генштаб

    В результате огневого поражения позиций противника в районе Чаплинки Херсонской…

    В этом году 58 семей на Днепропетровщине усыновили ребенка
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    В этом году 58 семей на Днепропетровщине усыновили ребенка

    Еще более 120 – готовятся. Об этом сообщили в Днепропетровской…

    В Днепре Honda влетела в парапет (ВИДЕО МОМЕНТА)
    Новости Днепра
    Вчера 19:15
    В Днепре Honda влетела в парапет (ВИДЕО МОМЕНТА)

    Во вторник, 27 декабря, на проспекте Слобожанский произошло ДТП с…

    Войска РФ несут большие потери, но продолжают наступление под Бахмутом, — Генштаб
    Новости Днепра
    Вчера 18:45
    Войска РФ несут большие потери, но продолжают наступление под Бахмутом, — Генштаб

    Войска РФ, несмотря на значительные потери в живой силе, не…

    Последние новости

    Оккупанты понесли большие потери возле Херсона после удара ВСУ, — Генштаб
    Оккупанты понесли большие потери возле Херсона после удара ВСУ, — Генштаб

    В результате огневого поражения позиций противника в районе Чаплинки Херсонской области, потери оккупантов составили около 50 военнослужащих погибшими.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В этом году 58 семей на Днепропетровщине усыновили ребенка
    В этом году 58 семей на Днепропетровщине усыновили ребенка

    Еще более 120 – готовятся. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Без помощи не останемся: больницы Днепра будут работать при любых условиях
    Без помощи не останемся: больницы Днепра будут работать при любых условиях

    Больницы Днепра продолжают готовить к отключениям электроэнергии.

    Сегодня 06:45
    0
    просмотров
    Погода на 28 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков
    Погода на 28 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В Днепре заблудилась бабушка из Донецкой области
    В Днепре заблудилась бабушка из Донецкой области

    В Днепре бабушка из Донецкой области заблудилась и не могла вспомнить, где проживает.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Украине могут разрешить выезд за границу еще одной группе населения
    В Украине могут разрешить выезд за границу еще одной группе населения

    Кабинет министров планирует разрешить выезд за границу украинцам призывного возраста, которые получили бронирование от призыва. Об этом сообщает министр экономики Юлии Свириденко в интервью Forbes.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Україна повернула тіла ще 42 загиблих військових
    Україна повернула тіла ще 42 загиблих військових

    Сьогодні, 27 грудня, відбулася чергова передача тіл військових. Україні вдалося повернути додому ще 42 загиблих захисників.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Защищая Украину, погиб младший сержант из Каменского Виктор Пронин
    Защищая Украину, погиб младший сержант из Каменского Виктор Пронин

    Захищаючи свободу та незалежність України, 23 грудня у Донецькій області загинув 57-річний Пронін Віктор Анатолійович. Уродженець міста Кам’янське. У бойца остались жена и две дочери.

    Вчера 19:45
    просмотров
    В Днепре Honda влетела в парапет (ВИДЕО МОМЕНТА)
    В Днепре Honda влетела в парапет (ВИДЕО МОМЕНТА)

    Во вторник, 27 декабря, на проспекте Слобожанский произошло ДТП с участием автомобиля Honda.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Войска РФ несут большие потери, но продолжают наступление под Бахмутом, — Генштаб
    Войска РФ несут большие потери, но продолжают наступление под Бахмутом, — Генштаб

    Войска РФ, несмотря на значительные потери в живой силе, не прекращают наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

    Вчера 18:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх