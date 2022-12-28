Следующий год должен стать решающим в войне против РФ, — Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Продолжаем готовить силы обороны и безопасности Украины к следующему году. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности», — отметил Зеленский.
Президент Украины также отметил, что благодарен специалистам оборонного сектора за то, что удалось наладить не только отправку отремонтированной техники на поле боя, но и взять с поля боя трофейную технику и поставить ее на службу нашему государству.
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