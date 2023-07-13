Слава ПВО: над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Враждебная цель была уничтожена силами ПВО. Обстрелов региона этой ночью не последовало.
Читайте также:
Автор:
Россия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и…
Трагедия произошла во время выполнения боевого задания в Донецкой области.…
12 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре…
13 и 14 июля в Днепре трамваи №18, №19 и…
Россия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. ВСУ уничтожили 16 артиллерийских средств оккупантов.
Трагедия произошла во время выполнения боевого задания в Донецкой области. До этого времени мужчину 5 месяцев считали пропавшим без вести.
12 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилищном секторе на улице Суворова села Мусеевка Лозоватской сельской территориальной громады Криворожского района.
13 и 14 июля в Днепре трамваи №18, №19 и троллейбусы №20 закончат свою работу раньше.
Зонт сегодня не понадобится!
Никопольщина снова попала под обстрел врага. Оккупанты попали по одной из громад из тяжелой артиллерии.
В социальных сетях опубликованы рейтинги самых тревожных регионов Украины с начала полномасштабного вторжения.
Лариса лечится уже 3, 5 месяцев, она была в четырех больницах и перенесла 10 операций. Ее отпустили на две-три недели, а затем лечение женщины продолжится.
Когда захотелось острых ощущений.
ВСУ продолжают наступление в Запорожской области, а также сдерживают натиск россиян на пяти направлениях. Также военным удалось уничтожить 4 зенитно-ракетных комплекса противника.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!