Слава ПВО: над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Враждебная цель была уничтожена силами ПВО. Обстрелов региона этой ночью не последовало.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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