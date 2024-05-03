Скидка в 80 грн: сравнение цен на кагор к Пасхе в супермаркетах Днепра

Кагор — это неотъемлемая составляющая традиционного празднования Пасхи. Его еще называют церковное вино. Церковное — потому что именно кагор христиане используют для таинства причастия. Хлеб и вино символизируют плоть и кровь Христову, а чаша с вином — символ единства и спасения.
Отметим, название этого вина происходит от французского сухого вина, изготавливаемого в городе Каор (Cahors). На территории Украины кагор изготавливают преимущественно из разных сортов винограда: Каберне Совиньон, Мерло, Одесский черный, Саперави. Как правило это вино производят по методу термической обработки: нагрев сусла и мезги до 65-80°C, последующим сбраживанием сусла и выдержкой не менее 2-3 лет.
Журналисты dnepr.info решили сравнить цены на кагор в супермаркетах Днепра накануне праздника.
Так, в «Варусе» выбор не очень большой — мы нашли только два вида этого напитка — за 74,90 и 104,90 грн. В то же время на одно из вин предлагают скидку в 50 грн.
В «Сильпо» ассортимент шире — здесь есть из чего выбрать. Цены от 89,99 до 209 грн (при этом это цена со скидкой, местами сумма акции составляет 80 грн).
В «АТБ» также выбор небольшой — есть кагор за 59,90 и 79 грн (здесь тоже цены со значительными скидками).
Напомним, ранее мы писали, сколько будет стоить пасхальная корзина в 2024 году.
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