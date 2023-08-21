Сквер в Днепре хотят назвать в честь погибшего актера из «Крипосной» Алексея Хильского

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.
Имя актера может носить новый сквер на Слобожанском проспекте.
Выношу на обсуждение соответствующей комиссии и депутатского корпуса вопрос переименования нового сквера на Слобожанском проспекте в честь известного украинского актера, храброго воина Алексея Хильского, погибшего в Войне за Независимость, — сообщил Филатов.
Напомним, о смерти известного актера стало известно в эти выходные. Печальное известие сообщила его жена Надежда.
Помним, что Алексей всегда был связан с нашим знаменитым Городом, — отметил Филатов.
Алексей родился в Каменском, но долгое время жил в Днепре. Был актером театра «Верим». Широкой общественности известен своими ролями в сериалах «Крипосна», Врач Ковальчук, «Плох хороший коп», «Пес-5».
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