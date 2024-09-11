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Скульптура льва в парке Шевченко: что она символизирует и почему там появилась

Сегодня 14:47
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Парк Шевченко в Днепре один из старейших парков города. Задумывался как Английский сад при Потемкинском дворце, но уже с начала прошлого века превратился в парк для горожан. С того времени парк несколько раз изменялся и реконструировался. Каждый такой «ремонт» привносил в зеленую зону что-то новое. Так, после реконструкции, в 1970-х годах в парке появилось несколько скульптур, в том числе и скульптура сидящего бронзового льва.

Новости Днепра про Скульптура льва в парке Шевченко: что она символизирует и почему там появилась

Журналисты dnepr.info узнали откуда в парке взялся лев, почему было выбрано именно это животное и какие традиции и приметы связаны с этим арт-объектом.

Первая реконструкция зеленой зоны как общественного парка была в 1910-х годах. Тогда были обустроены клумбы, сооружен павильон для оркестра, театр, ресторан.

Во время Второй мировой войны парк сильно пострадал и после освобождения Днепра был восстановлен. К концу 1950-х годов появился мост, ведущий от парка на Монастырский остров.

В 1970-х годах парк прошел еще одну реконструкцию. Тогда же в парке появились различные скульптуры. Одна из таких – лев. Он встречает посетителей недалеко от входа.

Новости Днепра про Скульптура льва в парке Шевченко: что она символизирует и почему там появилась

 

Лев появился недалеко от центральной аллеи в 1976 году. Его создал местный скульптор Юрий Павлов. Считается, что лев покровитель победителей, он символизирует мужество и силу. Считается, что лев в парке – это покровитель и «помощник» студентов. Ведь он находится рядом с Дворцом студентов.

Многие верят, что если подойти ко льву, загадать желание и потереть ему нос или лапу – оно обязательно сбудется. Правда это или нет – каждый решает самостоятельно, но нос и лапа льва блестят от того, что их часто трут. Блестит у льва и спина – на нее часто сажают детей для фото. У многих жителей Днепра в семейном альбоме обязательно есть фото либо на льве, либо со львом.

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Новости Днепра про Скульптура льва в парке Шевченко: что она символизирует и почему там появиласьУкраїнська Новости Днепра про Скульптура льва в парке Шевченко: что она символизирует и почему там появиласьРусский

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