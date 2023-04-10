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  • Скоро открытие: в Днепре на Победе возле McDonald’s вырезали часть дорожного покрытия и перекрыли парковку

Скоро открытие: в Днепре на Победе возле McDonald’s вырезали часть дорожного покрытия и перекрыли парковку

Сегодня 11:06
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В Днепре активно наводят порядки вблизи ресторанов McDonald's

Новости Днепра про Скоро открытие: в Днепре на Победе возле McDonald's вырезали часть дорожного покрытия и перекрыли парковку

Больше года назад в Днепре из-за начала полномасштабной войны остановили работу все рестораны McDonald’s.

Ранее в компании анонсировали открытие ресторанов в Одессе и Днепре. Одесситы уже доедают свои любимые бургеры, а в Днепре активно готовятся к возобновлению работы. Об этом сообщает Dnepr.info. 

В частности, активно порядки наводять у здания ресторана на Победе. Здесь ремонтируют подъездную дорогу. Рабочие уже сняли часть дорожного покрытия и лежачих полицейских, а дорогу к парковке закрыли заградительной лентой.

Возле самого заведения можно увидеть работников, которые моют окна и стригут клумбы.

Точной даты открытия пока нет. Ранее сообщалось, что кафе возобновят работу не раньше конца апреля. Компания уже начала искать новых работников, поэтому совсем скоро, вблизи McDonald’s мы увидим не только строителей, но и очереди из желающих приобрести долгожданный бургер.

Новости Днепра про Скоро открытие: в Днепре на Победе возле McDonald's вырезали часть дорожного покрытия и перекрыли парковку

Поврежденные куски дорожного покрытия были сняли, чтобы положить новые. Кстати, наводивших марафет работников увидели вчера в ресторане на проспекте Гагарина. Скорее всего, к открытию готовят не все точки, а несколько самых популярных. Отметим, что в других городах они возобновляли работу постепенно. В частности, в Киеве сначала открылся ресторан на левом берегу, в отдаленном районе, а потом уже подтянулись остальные.

Новости Днепра про Скоро открытие: в Днепре на Победе возле McDonald's вырезали часть дорожного покрытия и перекрыли парковку

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Новости Днепра про Скоро открытие: в Днепре на Победе возле McDonald's вырезали часть дорожного покрытия и перекрыли парковкуУкраїнська Новости Днепра про Скоро открытие: в Днепре на Победе возле McDonald's вырезали часть дорожного покрытия и перекрыли парковкуРусский

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