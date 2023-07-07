Скорбим по Герою: В боях за Украину погиб защитник с Днепропетровщины

Об этом сообщает мэр Новомосковска Сергей Резник.
Андрей был старшим солдатом, водителем 1-го стрелкового отделения 3-го стрелкового взвода 1-й стрелковой роты. Он погиб в боях с оккупантами за независимость Украины.
«Свою молодую жизнь наш защитник отдал за близких, за свой народ, за Украину. Сильный, смелый, жизнелюбивый, образованный, добрый… Так вспоминают Андрея, не в состоянии осознать и принять известие о его гибели», — пишет Сергей Резник.
Читайте также:
Автор:
Россияне используют мины советских образцов МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.
Важная информация!
Украинские военные успешно наступают в Запорожской области и сдерживают оккупантов…
Международные партнеры должны ускорить помощь нашим военным, если не хотят,…
Россияне используют мины советских образцов МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.
Нужна ваша помощь!
Сегодня ровно 500 дней как мужественный украинский народ противостоит российским оккупантам.
Важная информация!
В четверг Владимир Зеленский был с визитом в Болгарии.
Тревогу объявили в 01:28, отбой – в 05:20.
Захватите с собой зонт!
На фонтаны Днепра приезжают смотреть со всей Украины. «Одуванчик» стал лучшим в городе-миллионнике.
В Никополе из горящей квартиры спасли женщину. Она получила ожоги.
Украинские военные успешно наступают в Запорожской области и сдерживают оккупантов на Донбассе. Также им удалось уничтожить вражеский пункт управления.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!