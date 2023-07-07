Скорбим по Герою: В боях за Украину погиб защитник с Днепропетровщины

В жестоких боях против оккупантов погиб Андрей Загаевский из Новомосковска.

Об этом сообщает мэр Новомосковска Сергей Резник.

Андрей был старшим солдатом, водителем 1-го стрелкового отделения 3-го стрелкового взвода 1-й стрелковой роты. Он погиб в боях с оккупантами за независимость Украины.

«Свою молодую жизнь наш защитник отдал за близких, за свой народ, за Украину. Сильный, смелый, жизнелюбивый, образованный, добрый… Так вспоминают Андрея, не в состоянии осознать и принять известие о его гибели», — пишет Сергей Резник.

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