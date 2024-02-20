Скончался второй украинский баскетболист, на которого напали подростки в Германии

В больнице скончался Артем Козаченко – еще один баскетболист, на которого напали в Германии 10 февраля.

Украинский баскетболист Артем Козаченко, которого ножом ранили немецкие подростки, скончался в больнице 20 февраля. Об этом сообщили на Instagram-странице баскетбольного клуба ART Giants, где играл Артем.

Ранее от нападения погиб его друг Владимир Ермаков. На ребят напали вечером 10 февраля. Немецкие подростки с ножом избили баскетболистов. Владимир от полученных ран скончался почти сразу, а вот за жизнь Артема врачи боролись еще 10 дней.

В последние дни его состояние резко ухудшилось. Врачи пытались реанимировать парня, но сделать это не удалось.

Артём был неотъемлемой частью нашей команды NBBL U-19. Мы глубоко шокированы, скучаем и прощаемся с еще одним большим баскетбольным талантом из наших рядов, – написал клуб.

Нападения на украинских баскетболистов в Германии – что известно

В немецком городе Дюссельдорф в результате нападения погиб 17-летний украинский баскетболист юношеских сборных Владимир Ермаков.

Позже представитель МИД Олег Николенко сообщил, что ведомство взяло на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста. Полиция уже задержала нападающего. Продолжаются следственные действия.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: