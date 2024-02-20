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Скончался второй украинский баскетболист, на которого напали подростки в Германии

Сегодня 21:58
просмотров

В больнице скончался Артем Козаченко – еще один баскетболист, на которого напали в Германии 10 февраля.

Новости Днепра про Скончался второй украинский баскетболист, на которого напали подростки в Германии

Украинский баскетболист Артем Козаченко, которого ножом ранили немецкие подростки, скончался в больнице 20 февраля. Об этом сообщили на Instagram-странице баскетбольного клуба ART Giants, где играл Артем.

Ранее от нападения погиб его друг Владимир Ермаков. На ребят напали вечером 10 февраля. Немецкие подростки с ножом избили баскетболистов. Владимир от полученных ран скончался почти сразу, а вот за жизнь Артема врачи боролись еще 10 дней.

В последние дни его состояние резко ухудшилось. Врачи пытались реанимировать парня, но сделать это не удалось.

Артём был неотъемлемой частью нашей команды NBBL U-19. Мы глубоко шокированы, скучаем и прощаемся с еще одним большим баскетбольным талантом из наших рядов, – написал клуб.

Новости Днепра про Скончался второй украинский баскетболист, на которого напали подростки в Германии

Нападения на украинских баскетболистов в Германии – что известно

В немецком городе Дюссельдорф в результате нападения погиб 17-летний украинский баскетболист юношеских сборных Владимир Ермаков.

Позже представитель МИД Олег Николенко сообщил, что ведомство взяло на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста. Полиция уже задержала нападающего. Продолжаются следственные действия.

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Новости Днепра про Скончался второй украинский баскетболист, на которого напали подростки в ГерманииУкраїнська Новости Днепра про Скончался второй украинский баскетболист, на которого напали подростки в ГерманииРусский

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