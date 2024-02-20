Скончался второй украинский баскетболист, на которого напали подростки в Германии

Украинский баскетболист Артем Козаченко, которого ножом ранили немецкие подростки, скончался в больнице 20 февраля. Об этом сообщили на Instagram-странице баскетбольного клуба ART Giants, где играл Артем.
Ранее от нападения погиб его друг Владимир Ермаков. На ребят напали вечером 10 февраля. Немецкие подростки с ножом избили баскетболистов. Владимир от полученных ран скончался почти сразу, а вот за жизнь Артема врачи боролись еще 10 дней.
В последние дни его состояние резко ухудшилось. Врачи пытались реанимировать парня, но сделать это не удалось.
Артём был неотъемлемой частью нашей команды NBBL U-19. Мы глубоко шокированы, скучаем и прощаемся с еще одним большим баскетбольным талантом из наших рядов, – написал клуб.
В немецком городе Дюссельдорф в результате нападения погиб 17-летний украинский баскетболист юношеских сборных Владимир Ермаков.
Позже представитель МИД Олег Николенко сообщил, что ведомство взяло на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста. Полиция уже задержала нападающего. Продолжаются следственные действия.
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