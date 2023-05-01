Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Сколько жители Днепра будут платить за газ с 1 мая

Сегодня 10:57
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про Сколько жители Днепра будут платить за газ с 1 мая

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продлила действие тарифного плана «Фиксированный» еще на год — до 1 мая 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

То есть стоимость газа с 1 мая останется неизменной и составит 7,96 грн за кубометр.

Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне, – отметил глава Группы «Нафтогаз» Алексей Чернышев.

Напомним, ранее мы писали, что в Кабмине рассказали, вырастут ли цены на электроэнергию с 1 мая.

Читайте також:

Новости Днепра про Сколько жители Днепра будут платить за газ с 1 маяУкраїнська Новости Днепра про Сколько жители Днепра будут платить за газ с 1 маяРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Осталось два сына: в Днепре внезапно ушла из жизни молодая журналистка
    Новости Днепра
    Сегодня 15:59
    Осталось два сына: в Днепре внезапно ушла из жизни молодая журналистка

    В Днепре внезапно ушла из жизни молодая журналистка.

    В Днепре возле больницы собрались люди с факелами (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:20
    В Днепре возле больницы собрались люди с факелами (ВИДЕО)

    Возле днепровской больницы видели людей с файерами.

    В Кривом Роге клиентка напала с ножницами на парикмахера: не понравилась прическа
    Новости Днепра
    Сегодня 14:47
    В Кривом Роге клиентка напала с ножницами на парикмахера: не понравилась прическа

    Женщине не понравилась новая длина волос.

    «Днепровские Рататуи»: посреди двора в центре Днепра поселилась стая крыс (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:23
    «Днепровские Рататуи»: посреди двора в центре Днепра поселилась стая крыс (ВИДЕО)

    В Днепре стая крыс поселилась посреди одного из дворов.

    Последние новости

    В Павлограде отец зарезал своего сына
    В Павлограде отец зарезал своего сына

    Случилось это сегодня ночью, 1 мая.

    Сегодня 16:31
    0
    просмотров
    Осталось два сына: в Днепре внезапно ушла из жизни молодая журналистка
    Осталось два сына: в Днепре внезапно ушла из жизни молодая журналистка

    В Днепре внезапно ушла из жизни молодая журналистка.

    Сегодня 15:59
    просмотров
    В Днепре возле больницы собрались люди с факелами (ВИДЕО)
    В Днепре возле больницы собрались люди с факелами (ВИДЕО)

    Возле днепровской больницы видели людей с файерами.

    Сегодня 15:20
    просмотров
    В Кривом Роге клиентка напала с ножницами на парикмахера: не понравилась прическа
    В Кривом Роге клиентка напала с ножницами на парикмахера: не понравилась прическа

    Женщине не понравилась новая длина волос.

    Сегодня 14:47
    1
    просмотров
    «Днепровские Рататуи»: посреди двора в центре Днепра поселилась стая крыс (ВИДЕО)
    «Днепровские Рататуи»: посреди двора в центре Днепра поселилась стая крыс (ВИДЕО)

    В Днепре стая крыс поселилась посреди одного из дворов.

    Сегодня 14:23
    просмотров
    Как раньше выглядел  знаменитый фонтан с журавлями на левом берегу Днепра (ФОТО)
    Как раньше выглядел  знаменитый фонтан с журавлями на левом берегу Днепра (ФОТО)

    Возле одной из музыкальных школ на левом берегу Днепра несколько десятков лет назад была установлена скульптура двух журавлей. Находилась она прямо в фонтане.

    Сегодня 14:18
    просмотров
    Поссорились: в Днепре мужчина забил сожительницу до смерти
    Поссорились: в Днепре мужчина забил сожительницу до смерти

    Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, в одном из домов на улице Данила Галицкого.

    Сегодня 13:57
    2
    просмотров
    Распускаются кельрейтерия и аралия: в Днепре на выходных снова будет работать ботсад
    Распускаются кельрейтерия и аралия: в Днепре на выходных снова будет работать ботсад

    В Днепре в субботу будет работать ботсад.

    Сегодня 13:50
    просмотров
    Некоторые потребители Днепра и области обесточены: из-за обстрелов 1 мая повреждения электросетей
    Некоторые потребители Днепра и области обесточены: из-за обстрелов 1 мая повреждения электросетей

    В Днепре и области есть обесточивание из-за ночных обстрелов.

    Сегодня 13:13
    просмотров
    В Днепре с сегодняшнего дня заработали фонтаны (ВИДЕО)
    В Днепре с сегодняшнего дня заработали фонтаны (ВИДЕО)

    В Днепре с 1 мая работают фонтаны.

    Сегодня 12:35
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх