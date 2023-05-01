Сколько жители Днепра будут платить за газ с 1 мая

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Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продлила действие тарифного плана «Фиксированный» еще на год — до 1 мая 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

То есть стоимость газа с 1 мая останется неизменной и составит 7,96 грн за кубометр.

Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне, – отметил глава Группы «Нафтогаз» Алексей Чернышев.

Напомним, ранее мы писали, что в Кабмине рассказали, вырастут ли цены на электроэнергию с 1 мая.

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