Сколько в 2022 году обойдется живая новогодняя елка в Днепре

Уже завтра 1 декабря и до Нового года останется ровно месяц. И хотя в этом году из-за полномасштабной войны не будет массовых гуляний возле главной елки, днепряне могут приобрести себе домой живую елку.
В этом году лесники Днепра планируют продать около 16 тысяч елок. Об этом пишет Відкритий.
По словам первого заместителя начальника управления лесного хозяйства Валерия Величко, цена на живую елку будет зависеть от ее размера и расходов по логистике.
Ориентировочно цена новогодних деревьев будет такой:
Сосна обыкновенная, длиной до 0,5м. – 100 грн;
Сосна обычная, длиной до 1 м – 160 грн;
Сосна обычная, длиной до 2 м – 200 грн;
Сосна обычная, длиной до 2,5 м – 260 грн;
Сосна обычная, длиной до 3 м – 340 грн;
Сосна крымская, длиной до 0,5 м – 100 грн;
Сосна крымская, длиной до 1 м – 200 грн;
Сосна крымская, длиной до 2 м – 280 грн;
Сосна крымская, длиной до 2,5 м – 350 грн;
Сосна крымская, длиной до 3 м – 400 грн;
Сосна крымская, длиной до 4 м – 670 грн;
Наборы хвойных веток – 150 грн.
Напомним, ранее мы публиковали адреса, где плануруют продавать живые елки.
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