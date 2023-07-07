Сколько стоит в Днепре аренда беседки: «плавающий домик» на реке и депозит на мусор

Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день шашлыка. Это одно из самых старых блюд в мире. Считается, что «первооткрывателями» шашлыка были кочевые племена Азии, но первые упоминания об этом блюде можно встретить во времена античности. Ученые-историки считают, что популярность шашлыка в древние времена была обусловлена тем, что приготовить его можно было быстрее, чем целую тушу животного, и при этом на процесс готовки уходило меньше древесины, то есть блюдо было еще и экономным.

По этому поводу журналисты dnepr.info решили узнать, где в Днепре можно арендовать беседку для того, чтобы пожарить шашлык и во сколько это обойдется.

Аренда беседки в развлекательном комплексе «Тортуга» обойдется в 500 грн, но если захочется отдохнуть в пятницу – заплатить за беседку вместимостью до 10 человек нужно будет уже 600 грн. Самая большая цена на аренду «домика» в субботу – 1300 грн, в воскресенье – чуть дешевле – 1100 грн. Среди удобств – гостям предоставляется мангал, холодильник, удобства и туалет – на территории. Те, кому надоест сидеть в беседке смогут позагорать на пляже.

Аренда беседки в комплексе «Посейдон» обойдется в 1500 грн. Разместиться там смогут до 8 человек. В беседке есть доступ к воде, работает электричество. Мангал входит в стоимость аренды. Также на территории комплекса есть каменное барбекю, летняя кухня, работает беспроводной интернет.

Также возможно арендовать беседку у бассейна. Но в таком случае ее цена возрастет до 2100 грн на 6 человек. Если компания больше – то за каждого придется доплатить еще 350 грн. В стоимость входит также использование джакузи и парной.

В пикник-парке «Приднепровский аренда беседки обойдется от 800 грн. Рассчитана она на 8 человек. В стоимость входит парковый гриль. Компании из 10 человек придется выложить 1000 грн. Аренда решетки для гриля обойдется в 50 грн, одного шампура – 10 грн. Для тех, кто хочет сэкономить есть возможность арендовать стол со скамейками в сосновом бору, где вместо крыши беседки от солнца будут скрывать ветки деревьев. Чтобы за таким столом разместились 8-10 человек нужно отдать 600 грн. на территории пикник-парка можно купить все – от угля до напитков. После себя каждая компания должна убрать в беседке.

На случай тех, кто любит мусорить и не любит за собой убирать предусмотрен специальный депозит в 200 грн. Если клиенты «сдают» беседку чистой – то деньги возвращаются. Если нет – идут как плата за уборку. Приносить свое оборудование сюда запрещено. Громко слушать музыку также под запретом.

Аренда беседки на пляже жилмассива Солнечный в заведении «Беседочка» обойдется от 1400 грн за 8-12 человек. Для тех, кто хочет разместиться в беседке не просто на берегу Днепра, а на воде – цена выростает до 1800 грн. Закрытая беседка обойдется в 3000 грн. Удобства, мангалы, вода – на территории. Для детей есть детская площадка.

Аренда беседки в комплексе «Воронцовская дача» обойдется в среднем в 1500 грн в будние дни. Все беседки находятся в тени деревьев, но сам комплекс при этом находится на берегу реки. В стоимость входит аренда, возможность пользоваться туалетом и водой на территории, К каждой беседке проведено электричество, есть холодильник. Также есть возможность гулять или загорать на пляже.

Комплекс «Беседки в ивушках» также находится на берегу реки. Оплату тут берут не за размер беседки и количество человек в компании, а за время, проведенной в ней. Час обойдется 450 грн. Территория, где находятся беседки закрытая. Тут есть парковка, батуты для детей, детская площадка, удобства, летний душ. В стоимость аренды входит прокат мангала. В беседке есть свет, умывальник. Помимо пикника тут можно порыбачить или отдохнуть на пляже.

В пейнтбольном клубе «Agressor» также можно арендовать беседку почасово. Стоимость от 250 грн. В эту сумму входит мангал, деревянные столы и лавочки, возможность использовать электричество. Если лавочек или столов будет мало – за дополнительный комплект нужно будет доплатить 50 грн. Тут также есть депозит на мусор – составляет он 50 грн. После самостоятельной уборки мусора в специальный контейнер деньги возвращают. Бронь беседок осуществляется по 100% предоплате. Если вдруг клиент захочет уменьшить время пребывания на территории – остаток суммы не возвращается.

Забронировать беседку в садовом центре «Сакура» обойдется от 150 грн с человека в будние дни или 200 грн в выходные. Беседка рассчитана в среднем на 10-12 людей. В беседке есть мойка, мангал стоит рядом. Дети до 8 лет могут «пройти» с 50% скидкой.

Аренда плавучей беседки на 10-12 человек обойдется в 1300 грн. Беседка находится в центре бухты, проведены техническая вода и электричество. С открытой площадки можно ловить рыбу. В пользование гостям предоставляется стол, лавки и стулья, мангал.

При аренде беседке

Решившись арендовать беседку при бронировании советуем уточнить у администратора что именно входит в стоимость аренды, а за что нужно будет доплачивать отдельно. Заведения не всегда прописывают все условия на своих страничках в социальных сетях или на сайтах, поэтому нужно проговорить все во время телефонного общения с администратором. Еще одна важная деталь – уточнить время работы комплекса. Иногда на сайтах заведений можно встретить, что, например, беседки работают до 19:00 но возможно продление времени на усмотрение администратора. Поэтому уточнить данную информацию также не будет лишним.

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