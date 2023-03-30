Сколько стоит «переобуть» машину в летнюю резину в Днепре: цены 2023

В ближайшие несколько дней Днепр ждет потепление, поэтому автомобилисты начнут менять зимние шины на летние. «Переобувать» машину рекомендуется когда за окном будет стабильная погода с температурой +10 градусов тепла и больше.

Перед тем, как поставить новые колеса их необходимо внимательно осмотреть и проверить износ по выступам на дне канавок протектора. Сделать это помогут на шиномонтаже. После смены резины может понадобиться их балансировка.

Журналисты dnepr.info узнали, во сколько обойдется шиномонтаж и последующая балансировка колес в Днепре.

На официальных сервисах за смену колес и их балансировку просят от 650 до 950 гривен за все 4 колеса. Цена зависит от диаметра колесных дисков. Дешевле будет для тех, кто ездит на 13-17 дисках, тем, кто предпочитает от 18 до 20 – придется заплатить больше.

На СТО средняя цена за «переобувание» также зависит от диаметра колес и начинается от 640 грн для тех, кто ездит на дисках диаметром 13 и водит седан. Для тех, кто передвигается на колесах с диаметром 22 – придется отдать 1200 грн.

Для тех, кто ездит на кроссовере стоимость шиномонтажа вырастает по сравнению с седаном на 100 грн и стартует от 740 грн за 4 «тринадцатых» колеса.

Владельцам джипов сменить шины обойдется минимум в 900 грн, если диаметр колеса от 17 и заканчивая 1400 грн если машина «носит» колеса 22 диаметра.

Цена может быть немного ниже, часть СТО готовы предоставить скидку клиентам, поэтому потратив время и поискав в интернете акционные предложения можно немного сэкономить. С различными скидками от СТО цена на смену резины может начинаться от 500 грн для седана, 800 грн для «паркетника» и 940 для джипа.

Цена за замену колес зависит от того из какого материала сделаны диски. Если из стали – в среднем будет дешевле на 50 грн, если из легкосплавных материалов – придется платить дороже, а также на стоимость влияет и то нужно просто снять одни колеса и поставить другие или поменять еще и сами диски в колесах – это когда у владельца авто есть только комплект летней резины, но на ней не стоят диски. В таком случае нужно будет доплатить еще 200 грн.

Те, кто могут поменять колеса на авто самостоятельно и им необходима только балансировка должны будут отдать в среднем от 300 грн за услугу.

В некоторых случаях, после замены резины может понадобиться сделать развал-схождение. За две оси в среднем нужно будет отдать от 400 грн, одна ось обойдется в 250-300 грн. Но эта «процедура» не обязательна и зависит от состояния авто.

Подсчитав стоимость замены зимних шин на летние можно сказать, что для водителю самого распространенного авто – седана придется выложить в среднем 500-700 грн, при наличии у него резины на дисках, если их нужно переставлять – стоимость будет больше.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: