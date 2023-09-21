Сколько стоит аренда комнаты на месяц в разных районах Днепра (ФОТО)

Снять комнату в Днепре кажется оптимальным вариантом для студентов и тех, кто не хочет много тратить на оплату квартиры и коммунальные платежи – в таком случае оплачивать свет, газ и воду надо в размере 50% от счета. Но при этом такое жилье часто придется делить либо с другими арендаторами, либо с хозяевами квартир и домов.

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых комнат в разных районах Днепра: их стоимость и внешний вид.

Шевченковский район

Снять комнату в Шевченковском районе Днепра обойдется в 2 тыс грн. Жилье находится на первом этаже панельного дома, в трехкомнатной квартире. Проживание вместе с хозяйкой помещения. Комната рассчитана на одного человека, но квартировать вместе с арендатором может кот или собака. Комната находится в районе Запорожского шоссе.

Соборный район

Минимальная цена за аренду комнаты в этом районе – 3 тыс грн. Жилье находится в трехкомнатной квартире на 6 этаже 14-ти этажного здания. Платить за коммуналку не нужно. В квартире уже живут другие квартиранты. Ремонт косметический, набор мебели и техники минимальный. Комната находится на жилмассиве Победа-2.

Центральный район

Снять комнату на проспекте Поля в Днепре можно за 4 тыс грн. Это минимальная цена за аренду помещения в Центральном районе города. Комната сдается в двухкомнатной квартире. В помещении также проживает хозяйка жилья. В комнате есть кровать, стол, тумбочка, шкаф. Арендатор может пользоваться кухней, техникой и другими удобствами, что есть в квартире.

Новокодацкий район

В Новокодацком районе Днепра снять самую дешевую комнату можно за 2 тыс грн в месяц. Квартира, где может проживать арендатор, двухкомнатная, находится на среднем этаже дома-хрущевки. В квартире проживает ее хозяйка. В комнате – минимальный набор мебели, жилец сможет пользоваться кухней и стиральной машинкой.

Чечеловский район

За 2,5 тыс грн можно снять комнату в Чечеловском районе Днепра, недалеко от улицы Рабочей. Жилье находится в частном доме. В комнате диван, шкаф, письменный стол. В доме – недавно был ремонт. Также в доме живет его хозяйка.

Индустриальный район

Самая дешевая комната в аренду в этом районе обойдется в 3,5 тыс грн в месяц. На сайте объявлений о сдаче жилья есть сразу несколько предложений в такой ценовой категории. Как правило это комната в двух или трехкомнатной квартире, проживание чаще всего с хозяевами. В недорогих комнатах минимум мебели – диван, шкаф, стол, тумба, телевизор и стулья. Квартиранту выделяется полка в холодильники, а еще он может стирать вещи в машинке, пользоваться балконом, кухней и прочее. Жилье находится неподалеку улицы Янтарной.

АНД-район

В этом районе самую дешевую комнату снять можно по цене 2,4 тыс грн в месяц. При этом не нужно оплачивать коммунальные услуги. Комната находится в частном доме без хозяев, но с другими арендаторами. Во дворе есть отдельная летняя кухня, туалет на улице. Проживать в комнате смогут 2 человека. Дом находится неподалеку от оптового рынка.

Самарский район

В Самарском районе снять комнату обойдется минимум в 3,5 тыс грн. Жилье находится в частном доме, на втором этаже. Допускается проживание с домашними животными. В комнате сможет проживать только один человек. В доме есть несколько санузлов, вода со скважины, в комнате сделан ремонт. В самом помещении – минимум мебели – диван, стол, шкаф. Квартирант сможет пользоваться кухней, холодильником и другими электроприборами для приготовления пищи или стирки вещей. Дом стоит в квартале частного сектора за Слобожанским проспектом.

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