Сколько продлится восстановление дома в Днепре, в который попал ударный дрон 23 февраля

На это может потребоваться не менее полугода, сообщили в горсовете Днепра.
Первый этап проверки показал, что отстроить квартиры возможно, но сейчас специалисты выясняют сколько еще жилищ имеют проблемы и нуждаются в восстановлении, кроме тех, которые разрушены до основания.
Атака на дом по улице Энеиды (ранее – Бажова) произошла ночью 23 февраля. На выходных закончили работу представители ГСЧС. Коммунальщикам уже удалось в 3-м и 4-м подъездах подключить свет, отопление, воду. Скоро вернут и газ.
1 и 2 подъезда в аварийном состоянии, оттуда отселили людей. Специалисты выясняют масштабы повреждений.
Департамент производит техническое обследование держательной конструкции: геология, геодезия, состояние фундамента под этим домом. Поскольку даже если визуально дом или квартира не пострадала, плита (перекрытие) — треснула. Это значит, что ее нужно будет демонтировать и восстанавливать, рассказал начальник организационного отдела департамента по вопросам самоорганизации населения ГМР Владислав Макарец.
По предварительным подсчетам, отстроить квартиры можно где-то за полгода, однако окончательные сроки станут известны после того, как демонтируют поврежденные помещения. На это уйдет от месяца до трех.
Жители дома должны обратиться в районную администрацию АНД района, чтобы узнать о получении компенсаций.
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