Сколько продлятся зимние каникулы у школьников Днепра

В Днепре рассказали, когда начнутся каникулы у школьников.

Если вы вдруг забыли, то до Нового года осталось всего 16 дней. В департаменте гуманитарной политики напомнили, когда у школьников Днепра начнутся зимние каникулы.

Так, на каникулы дети уйдут уже на следующей неделе – 24 декабря. Они продлятся до 8 января. Первый учебный день в новом семестре – 9 января.

Однако возможные изменения лучше все же уточнили в администрации вашей школы. Напомним, сейчас школьники Днепра учатся дистанционно, скорее всего, вторую половину учебного года снова проведут в онлайн-режиме.

Кроме этого, в департаменте гуманитарной политики опубликовали график каникул на учебный год 2023:

весенние – 20-26 марта

летние – с 3 июня.

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