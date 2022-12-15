Сколько продлятся зимние каникулы у школьников Днепра

Если вы вдруг забыли, то до Нового года осталось всего 16 дней. В департаменте гуманитарной политики напомнили, когда у школьников Днепра начнутся зимние каникулы.
Так, на каникулы дети уйдут уже на следующей неделе – 24 декабря. Они продлятся до 8 января. Первый учебный день в новом семестре – 9 января.
Однако возможные изменения лучше все же уточнили в администрации вашей школы. Напомним, сейчас школьники Днепра учатся дистанционно, скорее всего, вторую половину учебного года снова проведут в онлайн-режиме.
Кроме этого, в департаменте гуманитарной политики опубликовали график каникул на учебный год 2023:
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