Сколько «двухсотбальников» было в Днепре на НМТ в 2024 году

77 выпускников учебных заведений в Днепре получили максимальный балл – 200 – на Национальном мультипредметном тесте. Такие данные привели в ГумДепе Днепра.
Среди триумфаторов – ученица Днепровского лицея №111, которая продемонстрировала исключительные знания, получив по 200 баллов по 4 предметам.
Отличные результаты также продемонстрировали в следующих учебных заведениях:
В общей сложности, 36 школ города могут гордиться своими «двухсотбальниками», ведь их выпускники получили по 200 баллов по меньшей мере по одному предмету.
Лидерами по количеству лучших результатов стали:
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