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Сколько «двухсотбальников» было в Днепре на НМТ в 2024 году

Сегодня 21:59
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В Днепре 77 выпускников получили 200 баллов по НМТ.

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77 выпускников учебных заведений в Днепре получили максимальный балл – 200 – на Национальном мультипредметном тесте. Такие данные привели в ГумДепе Днепра.

Среди триумфаторов – ученица Днепровского лицея №111, которая продемонстрировала исключительные знания, получив по 200 баллов по 4 предметам.

Отличные результаты также продемонстрировали в следующих учебных заведениях:

  • УВК №99: 200 баллов по 3-м предметам
  • Днепровский научный лицей информационных технологий: 2 ученика получили 200 баллов по 2-м предметам
  • Днепровский лицей №28: 200 баллов по 2-м предметам
  • УВК №99: 200 баллов по 2-м предметам
  • Днепровский поли язычный лицей №23 «Соборный»: 200 баллов по 2-м предметам

В общей сложности, 36 школ города могут гордиться своими «двухсотбальниками», ведь их выпускники получили по 200 баллов по меньшей мере по одному предмету.

Лидерами по количеству лучших результатов стали:

  • Днепровский научный лицей информационных технологий: 14 выпускников
  • Финансово-экономический лицей научного направления при Университете таможенного дела и финансов: 6 выпускников
  • Днепровский лицей №12: 5 выпускников

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