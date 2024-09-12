Сколько дронов сбили над Днепропетровщиной во время ночной атаки

Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину дронами.

В ночь на 12 сентября защитники неба сбили 8 шахедов.

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

“Минус 8️ шахедов! Столько вражеского железа приземлили наши защитники неба в течение ночи. Спасибо, что защищаете воздушное пространство области”, — написал Сергей Лысак.

Этой ночью силы ПВО сбили 44 «шахеда», которыми враг атаковал Украину. В целом оккупанты запустили две баллистические ракеты «Искандер-М» и одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, две крылатые ракеты Х-22/32 и 64 ударных БпЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

В настоящее время продолжается воздушная тревога. В воздушном пространстве области и Украины есть вражеские шахеды. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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