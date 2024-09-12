Сколько дронов сбили над Днепропетровщиной во время ночной атаки

В ночь на 12 сентября защитники неба сбили 8 шахедов.
Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
“Минус 8️ шахедов! Столько вражеского железа приземлили наши защитники неба в течение ночи. Спасибо, что защищаете воздушное пространство области”, — написал Сергей Лысак.
Этой ночью силы ПВО сбили 44 «шахеда», которыми враг атаковал Украину. В целом оккупанты запустили две баллистические ракеты «Искандер-М» и одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, две крылатые ракеты Х-22/32 и 64 ударных БпЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
В настоящее время продолжается воздушная тревога. В воздушном пространстве области и Украины есть вражеские шахеды. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге сегодня будут слышны плановые взрывы.
В Кривом Роге снова зафиксировали необычного паука.
Оккупанты обстреляли спасателей на Никопольщине.
В Днепропетровской области горят экосистемы.
В Кривом Роге сегодня будут слышны плановые взрывы.
В Кривом Роге снова зафиксировали необычного паука.
Оккупанты обстреляли спасателей на Никопольщине.
В Днепропетровской области горят экосистемы.
В Кривом Роге у мужчины дома обнаружили кучу боеприпасов.
Хорошего дня, друзья!
К счастью, девушка жива.
Полезная информация!
Настоящий талант!
В Днепре перенесут остановку автобуса №62.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!