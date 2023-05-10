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  • Сказал, что купил в Днепре: запорожские полицейские остановили мужчину с целым арсеналом оружия

Сказал, что купил в Днепре: запорожские полицейские остановили мужчину с целым арсеналом оружия

Сегодня 17:26
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Мужчина сказал патрульным, что купил все оружие в Днепре.

Новости Днепра про Сказал, что купил в Днепре: запорожские полицейские остановили мужчину с целым арсеналом оружия

Вчера на блокпосту в Запорожской области патрульные остановили автомобиль Mitsubishi Pajero. За рулем находился 27-летний мужчина.

В ходе поверхностной проверки транспортного средства инспекторы обнаружили автоматы. Позже водитель признался, что в сумке перевозит две боевые гранаты и патроны к автоматам. На вопрос патрульных о происхождении оружия, водитель ответил, что приобрел его в Днепре.

На место вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу, изъявшую все обнаруженное. Мужчину задержали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УКУ.

Продолжается следствие.

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Новости Днепра про Сказал, что купил в Днепре: запорожские полицейские остановили мужчину с целым арсеналом оружияУкраїнська Новости Днепра про Сказал, что купил в Днепре: запорожские полицейские остановили мужчину с целым арсеналом оружияРусский

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