Сказал, что купил в Днепре: запорожские полицейские остановили мужчину с целым арсеналом оружия

Вчера на блокпосту в Запорожской области патрульные остановили автомобиль Mitsubishi Pajero. За рулем находился 27-летний мужчина.
В ходе поверхностной проверки транспортного средства инспекторы обнаружили автоматы. Позже водитель признался, что в сумке перевозит две боевые гранаты и патроны к автоматам. На вопрос патрульных о происхождении оружия, водитель ответил, что приобрел его в Днепре.
На место вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу, изъявшую все обнаруженное. Мужчину задержали.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УКУ.
Продолжается следствие.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге водитель троллейбуса вела прямой эфир на работе.
Сегодня ночью в Кривом Роге на улице Балхаской на территории…
8 мая на трассе M-30 Знаменка - Луганск - Изварино…
Сделайте на всякий случай запасы!
Иногда горе-водители из-за неправильной парковки могут мешать пешеходам, другим авто и даже общественному транспорту.
Во второй половине 1970-х годов в Днепре были очень популярные магазины, где продавали пончики. Торговые точки находились в самых оживленных местах города: возле остановок, у больших магазинов, неподалеку заводских проходных. Например, на 12 квартале их жарили прямо на улице, при…
"Шалости" школьников попали на камеру.
В Кривом Роге водитель троллейбуса вела прямой эфир на работе.
С 1 апреля 2023 года в Днепропетровской области действует нерестовый запрет, но это не останавливает горе-рыбаков.
В Днепре высадили аромаклумбу.
Сегодня ночью в Кривом Роге на улице Балхаской на территории частного домовладения произошел пожар, в результате которого погибла 70-летняя бабушка.
Наибольшей популярностью на рынке недвижимости в Днепре пользуются однокомнатные квартиры. В первую очередь они привлекают потенциальных покупателей низкими коммунальными платежами по сравнению со своими двух и трех комнатными «собратьями». Но парадокс в том, что хоть квадратных метров там не много,…
В парке Глобы утиное пополнение.
Важная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!