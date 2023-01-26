Скандальный нардеп Тищенко уехал в Таиланд «на встречу с общиной»: теперь «вылетит» из партии

Нардеп Николай Тищенко снова попал в скандал.

На этот раз скандальный «Слуга народа» решил уехать во время войны в Таиланд, чтобы «налаживать» отношения с местной общиной.

Такое сообщение опубликовала пресс-служба посольства Украины в Таиланде.

Посольство приглашает на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча была запланирована на пятницу 27 января в гостинице «Novotel» в столице Таиланда Бангкоке.

Напомним, по решению СНБО госслужащие могут выезжать из Украины только в служебные командировки.

Поэтому Тищенко и организовал вроде бы встречу с общиной, которая позволила бы безнаказанно выехать за границу.

На этот случай отреагировал Давид Арахамия и сообщил о подготовке решений об увольнении Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции «Слуга народа», а также о исключении его из состава фракции и партии.

Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Надеюсь, после этого до всех окончательно дойдет, в чем состоит работа депутата воюющей страны, – заявил глава фракции.

Глава партии Елена Шуляк заявила, что Тищенко уже выгнали из партии, однако официально это сделают на экстренном заседании.

Напомним, Николай Тищенко неоднократно попадал в скандалы. В частности, он устраивал вечеринки в своем ресторане во время коронавирусного карантина.

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