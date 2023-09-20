Скандал в Самборском ТЦК: работники военкомата пытали и били жителя Кривого Рога

Криворожец и харьковчанин пытались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Их задержали пограничники, составили протокол и отвезли в военкомат, чтобы взять на военный учет.
Там еще с 12 сентября их содержали, заставляли пройти военно-врачебную комиссию для мобилизации, от которой они отказывались. 19 сентября одного из пострадавших в помещении военкомата избили, угрожая оружием. Военкомы содержали одного из фигурантов 10 дней, другого – семь.
20 сентября, после того, как видео с избиением попало в интернет, сотрудникам ТЦК сообщили о подозрении. Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Теперь военкомам грозит 10 лет тюрьмы.
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