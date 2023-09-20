Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Скандал в Самборском ТЦК: работники военкомата пытали и били жителя Кривого Рога

Скандал в Самборском ТЦК: работники военкомата пытали и били жителя Кривого Рога

Сегодня 20:01
просмотров

Как оказалось, среди пострадавших от рук работников Самборского ТЦК был криворожец.

Новости Днепра про Скандал в Самборском ТЦК: работники военкомата пытали и били жителя Кривого Рога

Криворожец и харьковчанин пытались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Их задержали пограничники, составили протокол и отвезли в военкомат, чтобы взять на военный учет.

Там еще с 12 сентября их содержали, заставляли пройти военно-врачебную комиссию для мобилизации, от которой они отказывались. 19 сентября одного из пострадавших в помещении военкомата избили, угрожая оружием. Военкомы содержали одного из фигурантов 10 дней, другого – семь.

20 сентября, после того, как видео с избиением попало в интернет, сотрудникам ТЦК сообщили о подозрении. Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Теперь военкомам грозит 10 лет тюрьмы.

Читайте также:

Новости Днепра про Скандал в Самборском ТЦК: работники военкомата пытали и били жителя Кривого РогаУкраїнська Новости Днепра про Скандал в Самборском ТЦК: работники военкомата пытали и били жителя Кривого РогаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге мужчина разбивал горожанам окна: бросал что-то и убегал
Новости Днепра
Сегодня 18:11
В Кривом Роге мужчина разбивал горожанам окна: бросал что-то и убегал

Сегодня ночью в полицию Кривого Рога поступило сообщение от местных…

Сломали нос и попекли глаза перцовым газом: на Днепропетровщине хулиганы мучили школьника
Новости Днепра
Сегодня 16:16
Сломали нос и попекли глаза перцовым газом: на Днепропетровщине хулиганы мучили школьника

В Кривом Роге на Днепропетровщине школьник загремел в больницу из-за…

В Кривом Роге водитель Mercedes сбил собаку и сбежал: он отрицал факт ДТП
Новости Днепра
Сегодня 09:30
В Кривом Роге водитель Mercedes сбил собаку и сбежал: он отрицал факт ДТП

На днях на линию "102" позвонила жительница Кривого Рога.

На Днепропетровщине мужчину судили из-за того, что он отказался мобилизоваться
Новости Днепра
Вчера 17:36
На Днепропетровщине мужчину судили из-за того, что он отказался мобилизоваться

В Кривом Роге мужчину судили за уклонение от мобилизации.

Последние новости

Нападение на урбаниста в центре Днепра: появилось видео от одного из хулиганов
Нападение на урбаниста в центре Днепра: появилось видео от одного из хулиганов

Один из молодых людей, ударивших мужчину в центре Днепра, связался с пострадавшим.

Сегодня 19:23
3
просмотров
Некоторых жителей Днепропетровщины призывают сделать запасы воды: кого касается
Некоторых жителей Днепропетровщины призывают сделать запасы воды: кого касается

Жителей Никополя в Днепропетровской области призывают сделать запасы воды.

Сегодня 18:45
3
просмотров
В Кривом Роге мужчина разбивал горожанам окна: бросал что-то и убегал
В Кривом Роге мужчина разбивал горожанам окна: бросал что-то и убегал

Сегодня ночью в полицию Кривого Рога поступило сообщение от местных жителей - они рассказали, что неизвестный мужчина бросает что-то в окна.

Сегодня 18:11
8
просмотров
В Украине появилась новая полезная услуга для водителей: как жители Днепра могут ею воспользоваться
В Украине появилась новая полезная услуга для водителей: как жители Днепра могут ею воспользоваться

С 19 сентября водители могут повторно заказать свое водительское удостоверение.

Сегодня 18:05
5
просмотров
Хатико из Днепра вернулась, но интерес к ней пропал (ФОТО)
Хатико из Днепра вернулась, но интерес к ней пропал (ФОТО)

Девушки в черном не было на Европейской площади несколько недель.

Сегодня 17:56
3
просмотров
В Днепре скоро может стать меньше магазинов АТБ: в чем причина
В Днепре скоро может стать меньше магазинов АТБ: в чем причина

В Днепре магазин АТБ продает свой магазин на одном из центральных проспектов города. В помещении 31 комната, есть цокольный этаж и все, что необходимо для хранения продуктов.

Сегодня 17:27
4
просмотров
Умер основатель крупного трубного завода-гиганта из Никополя
Умер основатель крупного трубного завода-гиганта из Никополя

Скончался основатель и акционер крупного трубного завода в Никополе.

Сегодня 17:20
4
просмотров
В Днепре на Европейской площади снова заметили девушку в черном
В Днепре на Европейской площади снова заметили девушку в черном

Недавно жители Днепра "наблюдали за судьбой" девушки в черном, которая каждый день стояла в центре, опираясь на столб.

Сегодня 16:32
8
просмотров
Сломали нос и попекли глаза перцовым газом: на Днепропетровщине хулиганы мучили школьника
Сломали нос и попекли глаза перцовым газом: на Днепропетровщине хулиганы мучили школьника

В Кривом Роге на Днепропетровщине школьник загремел в больницу из-за издевательств хулиганов.

Сегодня 16:16
7
просмотров
В Мексике на пляже молния убила двух человек: ужасный момент попал на видео
В Мексике на пляже молния убила двух человек: ужасный момент попал на видео

Женщина погибла на месте, а мужчина умер в больнице.

Сегодня 15:34
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх