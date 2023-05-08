Скандал в Кривом Роге: в одном из клубов посетители танцевали под русскую музыку (ВИДЕО)

В Кривом Роге молодежь танцевала под русскую музыку.

Вокруг одного из криворожских ночных клубов разгорелся мини-скандал. Посетители начали постить видео из заведения, где играла российская музыка. На опубликованных кадрах молодежь пляшет под песню «Нон стоп» группы «Пошлая Моллы».

Видео опубликовало местное издание «Свои».

Что интересно, «Пошлая Моллы» это украинская рок-группа, которую основали в Харькове, но сама песня «Нон стоп» изначально принадлежала российскому коллективу Reflex, который неоднократно выступал на сцене Кремля и получал государственные награды. В 2017 году участники харьковской группы выкупили права на эту песню.

«Пошлая Моллы» это русскоязычная группа из Украины, основанная музыкантом из Змиева Кириллом Тимошенко, известная под псевдонимом «Кирилл Бледный». Из-за того, что участники поют на русском, артисты приобрели бешеную популярность именно на России. До 24 февраля 2022 они иногда выступали на территории РФ, но после начала полномасштабной войны отменили все концерты.

Что говорит администрация клуба

Все произошло в криворожском клубе «Lama Room». Администрация заведения в своем Instagram объяснила, что диджеям запрещено включать российскую музыку, а на видео играет песня украинской группы.

Вместо того чтобы направлять все силы на то, чтобы опозорить другого, помогите нашим защитникам. Приносим извинения всем, кого оскорбили наши мероприятия в сложное время, — отмечено в сообщении.

На скриншотах полное обращение владельцев клуба.

В комментариях разгорелись жаркие дискуссии. Некоторые считают, что владельцы клуба не сделали ничего плохого, ведь половина Кривого Рога говорит по-русски, поэтому русскоязычная песня украинской группы может звучать в стенах заведения. Но другие криворожцы уверены, что администрация виновата в том, что произошло и просят более тщательно проверять плейлисты.

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