Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Скандал в Кривом Роге: в одном из клубов посетители танцевали под русскую музыку (ВИДЕО)

Скандал в Кривом Роге: в одном из клубов посетители танцевали под русскую музыку (ВИДЕО)

Сегодня 15:12
просмотров

В Кривом Роге молодежь танцевала под русскую музыку.

Новости Днепра про Скандал в Кривом Роге: в одном из клубов посетители танцевали под русскую музыку (ВИДЕО)

Вокруг одного из криворожских ночных клубов разгорелся мини-скандал. Посетители начали постить видео из заведения, где играла российская музыка. На опубликованных кадрах молодежь пляшет под песню «Нон стоп» группы «Пошлая Моллы».

Видео опубликовало местное издание «Свои».

Что интересно, «Пошлая Моллы» это украинская рок-группа, которую основали в Харькове, но сама песня «Нон стоп» изначально принадлежала российскому коллективу Reflex, который неоднократно выступал на сцене Кремля и получал государственные награды. В 2017 году участники харьковской группы выкупили права на эту песню.

«Пошлая Моллы» это русскоязычная группа из Украины, основанная музыкантом из Змиева Кириллом Тимошенко, известная под псевдонимом «Кирилл Бледный». Из-за того, что участники поют на русском, артисты приобрели бешеную популярность именно на России. До 24 февраля 2022 они иногда выступали на территории РФ, но после начала полномасштабной войны отменили все концерты.

Что говорит администрация клуба

Все произошло в криворожском клубе «Lama Room». Администрация заведения в своем Instagram объяснила, что диджеям запрещено включать российскую музыку, а на видео играет песня украинской группы.

Вместо того чтобы направлять все силы на то, чтобы опозорить другого, помогите нашим защитникам. Приносим извинения всем, кого оскорбили наши мероприятия в сложное время, — отмечено в сообщении.

На скриншотах полное обращение владельцев клуба.

Новости Днепра про Скандал в Кривом Роге: в одном из клубов посетители танцевали под русскую музыку (ВИДЕО)

Новости Днепра про Скандал в Кривом Роге: в одном из клубов посетители танцевали под русскую музыку (ВИДЕО)

В комментариях разгорелись жаркие дискуссии. Некоторые считают, что владельцы клуба не сделали ничего плохого, ведь половина Кривого Рога говорит по-русски, поэтому русскоязычная песня украинской группы может звучать в стенах заведения. Но другие криворожцы уверены, что администрация виновата в том, что произошло и просят более тщательно проверять плейлисты.

Читайте также:

Новости Днепра про Скандал в Кривом Роге: в одном из клубов посетители танцевали под русскую музыку (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Скандал в Кривом Роге: в одном из клубов посетители танцевали под русскую музыку (ВИДЕО)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома
    Новости Днепра
    Сегодня 15:20
    Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома

    Сегодня во многих странах мира отмечается день Белого Лотоса, посвященный…

    Снова зима: в Карпатах выпал снег (ФОТО)
    Новости Украины
    Сегодня 14:24
    Снова зима: в Карпатах выпал снег (ФОТО)

    Зима вернулась в горы.

    Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фото
    Новости Днепра
    Сегодня 14:09
    Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фото

    Известный днепровский блогер Артем Костюк показал, как сейчас выглядит старая…

    В Днепре некоторые жители остались без воды: когда возобновят водоснабжение
    Новости Днепра
    Сегодня 13:58
    В Днепре некоторые жители остались без воды: когда возобновят водоснабжение

    Сегодня, 8 мая, в Днепре некоторые жители остались без воды.

    Последние новости

    Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома
    Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома

    Сегодня во многих странах мира отмечается день Белого Лотоса, посвященный памяти уроженки Екатеринослава Елене Блаватской, автору теософского общества, известного во всем мире.

    Сегодня 15:20
    0
    просмотров
    В больнице Днепра спасли 39-летнего воина, которому под Бахмутом взрывом оторвало две руки и ногу
    В больнице Днепра спасли 39-летнего воина, которому под Бахмутом взрывом оторвало две руки и ногу

    Бронежилет и каску военного обломками разбило на кусочки.

    Сегодня 15:17
    0
    просмотров
    Снова зима: в Карпатах выпал снег (ФОТО)
    Снова зима: в Карпатах выпал снег (ФОТО)

    Зима вернулась в горы.

    Сегодня 14:24
    2
    просмотров
    Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фото
    Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фото

    Известный днепровский блогер Артем Костюк показал, как сейчас выглядит старая водонапорная башня вблизи железнодорожного вокзала.

    Сегодня 14:09
    просмотров
    В Днепре некоторые жители остались без воды: когда возобновят водоснабжение
    В Днепре некоторые жители остались без воды: когда возобновят водоснабжение

    Сегодня, 8 мая, в Днепре некоторые жители остались без воды.

    Сегодня 13:58
    0
    просмотров
    В Днепре ВАЗ сбил курьера Glovo на мопеде: комментарий полиции
    В Днепре ВАЗ сбил курьера Glovo на мопеде: комментарий полиции

    Будьте осторожны за рулем!

    Сегодня 13:21
    0
    просмотров
    В Днепре посадят дубки пророщенные из желудей дуба Кобзаря
    В Днепре посадят дубки пророщенные из желудей дуба Кобзаря

    В Днепре появится дуб Кобзаря.

    Сегодня 13:12
    просмотров
    На Днепропетровщине грузчика полностью парализовало на работе
    На Днепропетровщине грузчика полностью парализовало на работе

    В Никополе грузчик получил паралич тела во время работы, потому что ударился головой.

    Сегодня 12:30
    просмотров
    В Днепре продают известное кафе на набережной за 1,8 млн грн
    В Днепре продают известное кафе на набережной за 1,8 млн грн

    В Днепре на набережной продают кафе с зимней и летней площадкой. Расположено оно у самой воды.

    Сегодня 11:56
    просмотров
    В Днепре мужчина помогал военнообязанным сбежать за границу под видом «волонтеров»
    В Днепре мужчина помогал военнообязанным сбежать за границу под видом «волонтеров»

    Он делал липовые документы.

    Сегодня 11:46
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх