СК «Метеор» в Днепре восстановили после российского ракетного удара: когда заработают бассейны

Уже 28 августа открываются малые бассейны согласно расписанию. А 30 августа открывается большой бассейн и тренажерный зал. Посетителей будут ждать с 07:00 до 21:00.

Так, на странице «Метеора» в Instagram сообщили радостную новость о возобновлении работы.

СК "Метеор" в Днепре был поврежден в результате российского ракетного удара 15 августа. Сейчас здание восстановили. Водно-спортивный комплекс готов принимать посетителей.

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