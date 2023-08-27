СК «Метеор» в Днепре восстановили после российского ракетного удара: когда заработают бассейны

Так, на странице «Метеора» в Instagram сообщили радостную новость о возобновлении работы.
Уже 28 августа открываются малые бассейны согласно расписанию. А 30 августа открывается большой бассейн и тренажерный зал. Посетителей будут ждать с 07:00 до 21:00.
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