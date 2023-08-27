Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • СК «Метеор» в Днепре восстановили после российского ракетного удара: когда заработают бассейны

СК «Метеор» в Днепре восстановили после российского ракетного удара: когда заработают бассейны

Сегодня 10:18
просмотров

СК "Метеор" в Днепре был поврежден в результате российского ракетного удара 15 августа. Сейчас здание восстановили. Водно-спортивный комплекс готов принимать посетителей.

Новости Днепра про СК

Так, на странице «Метеора» в Instagram сообщили радостную новость о возобновлении работы.

Уже 28 августа открываются малые бассейны согласно расписанию. А 30 августа открывается большой бассейн и тренажерный зал. Посетителей будут ждать с 07:00 до 21:00.

Новости Днепра про СК

Читайте также: 

Новости Днепра про СК Українська Новости Днепра про СК Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Была в платье «Алиса в стране чудес»: в Днепре и области уже третий день разыскивают 14-летнюю девочку
Новости Днепра
Сегодня 08:55
Была в платье «Алиса в стране чудес»: в Днепре и области уже третий день разыскивают 14-летнюю девочку

Полиция Днепра разыскивает 14-летнюю Алису Шаталюк, которая 24 августа вышла…

В Соборном районе Днепра в пожаре погиб мужчина
Новости Днепра
Сегодня 08:40
В Соборном районе Днепра в пожаре погиб мужчина

В субботу, 26 августа, в Днепре на улице Владимира Винниченко…

На одном из агропредприятий случился пожар: ночью Россия обстреляла Днепропетровщину
Новости Днепра
Сегодня 08:05
На одном из агропредприятий случился пожар: ночью Россия обстреляла Днепропетровщину

27 августа ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую…

Сегодня россияне трижды обстреливали Никополь — ОВА
Новости Днепра
Вчера 19:23
Сегодня россияне трижды обстреливали Никополь — ОВА

Сегодня русские войска трижды обстреливали Никополь.

Последние новости

Была в платье «Алиса в стране чудес»: в Днепре и области уже третий день разыскивают 14-летнюю девочку
Была в платье «Алиса в стране чудес»: в Днепре и области уже третий день разыскивают 14-летнюю девочку

Полиция Днепра разыскивает 14-летнюю Алису Шаталюк, которая 24 августа вышла из дома в городе Подгородном в Днепровском районе и до настоящего времени не вернулась.

Сегодня 08:55
5
просмотров
В Соборном районе Днепра в пожаре погиб мужчина
В Соборном районе Днепра в пожаре погиб мужчина

В субботу, 26 августа, в Днепре на улице Владимира Винниченко в Соборном районе произошел пожар. Огонь охватил одну из квартир шестиэтажного жилого дома.

Сегодня 08:40
3
просмотров
Отстоял чемпионские титулы: Усик победил Дюбуа сокрушительным нокаутом
Отстоял чемпионские титулы: Усик победил Дюбуа сокрушительным нокаутом

В ночь на 27 августа на "Тарчински Арене" во Вроцлаве, Польша, состоялся бой украинского боксера Александра Усика с британцем Даниэлем Дюбуа.

Сегодня 08:27
3
просмотров
На одном из агропредприятий случился пожар: ночью Россия обстреляла Днепропетровщину
На одном из агропредприятий случился пожар: ночью Россия обстреляла Днепропетровщину

27 августа ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Враг снова терроризировал Никопольщину, а также Синельниковский район.

Сегодня 08:05
3
просмотров
Погода на 27 августа: в Днепре ожидается ясный день
Погода на 27 августа: в Днепре ожидается ясный день

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
4
просмотров
В Днепре прошел «Гав-Гав фест 2023»
В Днепре прошел «Гав-Гав фест 2023»

В Днепре прошел кинологический фестиваль "Гав-Гав Фест".

Вчера 20:41
9
просмотров
Сегодня россияне трижды обстреливали Никополь — ОВА
Сегодня россияне трижды обстреливали Никополь — ОВА

Сегодня русские войска трижды обстреливали Никополь.

Вчера 19:23
2
просмотров
Усик – Дюбуа уже сегодня: где посмотреть чемпионский бой онлайн
Усик – Дюбуа уже сегодня: где посмотреть чемпионский бой онлайн

Сегодня чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBO/IBF Александр Усик проведет обязательную защиту титула против британца Даниэля Дюбуа.

Вчера 18:21
15
просмотров
Ужасная трагедия: в небе над Житомирщиной столкнулись 2 самолета, трое пилотов погибли
Ужасная трагедия: в небе над Житомирщиной столкнулись 2 самолета, трое пилотов погибли

В Житомирской области во время выполнения боевого задания столкнулись два самолета L-39. Трое пилотов погибли.

Вчера 16:58
14
просмотров
Отключение воды и света в Днепре 26 августа: адреса
Отключение воды и света в Днепре 26 августа: адреса

Сегодня в Днепре бригады КП "Днепропроводоканал" проводят ремонтные работы.

Вчера 16:19
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх