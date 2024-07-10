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СК Днепр-1 покинул серебряный призер чемпионата Украины

Сегодня 08:59
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Днепровскую футбольную команду покинул еще один лидер.

Новости Днепра про СК Днепр-1 покинул серебряный призер чемпионата Украины

Публикацию с благодарностью футболисту обнародовали на официальном портале СК Днепр-1.

Полузащитник Валентин Рубчинский продолжит карьеру в киевском «Динамо», — сообщили в сообщении.

Известно, что Валентин Рубчинский дебютировал в команде во время игры первой лиги сезона 2018/19. С этого времени Рубчинский отыграл в юношеской, молодежной и первой команде спортклубовцев. В этих командах сыграл всего 19 матчей, на которых забил 5 голов.

В Украинской футбольной Премьер-лиге футболист провел 56 матчей, забил один гол, в Кубке Украины — 3 матча, в еврокубках — 15 матчей, в которых забил 2 гола. На его счету 8 результативных передач.

В сезоне 2020/1 сыграл в составе СК «Никополь» 22 матча, забил 3 гола в чемпионате и Кубке Украины.

В ФК «Днипро-1» Валентин стал серебряным призером чемпионата Украины.

Напомним, недавно мы писали, что Богдан Леднев также покинул команду. Таким образом СК «Днепр-1» уже потеряла нескольких лидеров: Александр Сваток перешел в клуб МЛС “Остин”, Алексей Гуцуляк, Евгений Волынец и Руслан Бабенко перешли в житомирское “Полесье”. Также Адамюк и Мирошниченко могут перейти в «Карпаты», а Сарапий в «Полесье».

Кроме того, известно, что СК Днепр-1 пока не снялся ни с одного турнира в следующем сезоне.

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