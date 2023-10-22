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СК Днепр-1 минимально обыграл Динамо Киев на выезде

Сегодня 19:39
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СК Днепр-1 продолжает погоню за лидерами турнира и победную серию.

Новости Днепра про СК Днепр-1 минимально обыграл Динамо Киев на выезде

Сегодня подопечные Максимова минимально обыграли Динамо на выезде.

Единственный гол в матче забил Гуцуляк, после хорошей скидки от Филиппова.

Матч не был богат яркими моментами, сразу после гола днепряне сели в низкий блок и отдали территорию динамовцам.

В первом тайме киевляне даже смогли сравнять счет, голом отличился Сирота. Но счет остался неизменным, из-за пассивного офсайда Бражка.

Второй тайм динамовцы начали гораздо активнее, но их энтузиазма хватило всего на 20 минут.

Концовка матча прошла почти без опасных моментов. Закономерная победа СК Днепр-1, позволяющая вернуться в погоню за чемпионскими медалями.

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