СК Днепр-1 минимально обыграл Динамо Киев на выезде

Сегодня подопечные Максимова минимально обыграли Динамо на выезде.
Единственный гол в матче забил Гуцуляк, после хорошей скидки от Филиппова.
Матч не был богат яркими моментами, сразу после гола днепряне сели в низкий блок и отдали территорию динамовцам.
В первом тайме киевляне даже смогли сравнять счет, голом отличился Сирота. Но счет остался неизменным, из-за пассивного офсайда Бражка.
Второй тайм динамовцы начали гораздо активнее, но их энтузиазма хватило всего на 20 минут.
Концовка матча прошла почти без опасных моментов. Закономерная победа СК Днепр-1, позволяющая вернуться в погоню за чемпионскими медалями.
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