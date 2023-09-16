СК Днепр-1 может продать многих игроков из-за вылета из ЕК — СМИ

Об этом заявил ведущий программы ТаТоТакое Михаил Спиваковский.
Зимой «вангую» если не глобальная, то умеренная распродажа. Пихаленок – там клаусула 6 миллионов. Я слышал, что были предложения уровня Бельгии, Нидерландов, Португалии. Кажется, была Легия, но и более сильные команды интересовались игроками. Вроде бы СК Днепр-1 даже был готов его торговать за 3-4 млн. Поэтому шансы у Пихаленка есть, — заявил Спиваковский.
По информации журналиста, команду также могут покинуть Гуцуляк и Рубчинский.
Команду уже покинул главный тренер Александр Кучер, а на смену ему пришел опытный Юрий Максимов.
Днепряне плохо начали сезон и набрали всего 5 очков в новом сезоне УПЛ. Шанс немного улучшить свое положение будет уже завтра, в матче с коваловским «Колосом».
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