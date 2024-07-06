СК Днепр-1 готовит официальное обращение о снятии с УПЛ

Письмо в УПЛ о снятии с соревнований могут отправить на следующей неделе.
Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
В последнее время ходили слухи о намерении объединиться с перволиговым «Звягелем», но в момент переговоры обратили.
По слухам, многие игроки уже нашли новые команды.
Адамюк и Мирошниченко могут перейти в «Карпаты», а Сарапий в «Полесье».
Похоже, днепряне не будут даже стартовать в квалификации к еврокубкам и просто закроют проект.
Напомним, что по официальной информации, СК Днепр-1 будет принимать участие в следующем сезоне УПЛ.
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