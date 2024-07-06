СК Днепр-1 готовит официальное обращение о снятии с УПЛ

СК Днепр-1 все ближе к тому, чтобы прекратить свое существование.

Письмо в УПЛ о снятии с соревнований могут отправить на следующей неделе.

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

В последнее время ходили слухи о намерении объединиться с перволиговым «Звягелем», но в момент переговоры обратили.

По слухам, многие игроки уже нашли новые команды.

Адамюк и Мирошниченко могут перейти в «Карпаты», а Сарапий в «Полесье».

Похоже, днепряне не будут даже стартовать в квалификации к еврокубкам и просто закроют проект.

Напомним, что по официальной информации, СК Днепр-1 будет принимать участие в следующем сезоне УПЛ.

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