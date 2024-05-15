Схватила за шею: в Днепре собака напала на ребенка

Событие произошло вчера, 14 мая, около 13:00. Мама с ребенком шли домой, когда собака напала на мальчика и схватила его зубами за шею. Животное было с хозяином и на поводке, но без намордника.
Об этом рассказала мама пострадавшего ребенка. После замечаний женщины, что собака должна быть в наморднике, хозяин сбежал.
По словам спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник, правоохранители ищут хозяина собаки. Ему грозит административная ответственность.
«Событие зафиксировано, правоохранители устанавливают мужчину, ему грозит административная ответственность», — отметила Алина Стадник.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре Chevrolet наехал на пешехода на переходе: полиция разыскивает свидетелей.
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