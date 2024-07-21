Схватил товар и скрылся: на Днепропетровщине мужчину задержали за ограбление магазина

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского районного управления полиции.
Злоумышленник не реагировал на замечания продавщицы, схватил товар и скрылся.
Сообщение о преступлении на территории Покровского района поступило в полицию 19 июля. Сотрудники отделения полиции №3 Криворожского районного управления полиции установили местонахождение 32-летнего подозреваемого. Фигурант был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, — говорится в сообщении правоохранителей.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.
Вчера, 20 июля, ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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