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Шокирующие цифры: сколько спортсменов уехали из Украины после вторжения

Сегодня 22:00
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Міністр молоді та спорту України та президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт озвучив кадрові втрати вітчизняного спорту від агресії РФ.

Новости Днепра про Шокирующие цифры: сколько спортсменов уехали из Украины после вторжения

По данным профильного ведомства, в результате полномасштабной агрессии России за пределы Украины выехали десятки тысяч атлетов. Часть из них на 24 февраля 2022-го находилась за границей, поэтому вернуться в Мариуполь, Харьков или Херсон спортсмены не смогли.

«На сегодняшний день много молодежи уехало из Украины. Свыше 40 тысяч спортсменов уехали за границу. Все страны, национальные олимпийские комитеты оказали большую помощь, чтобы наши спортсмены остались за границей с первых дней войны», – заявил Гутцайт.

Министр также упрекнул руководство Международного олимпийского комитета. Если в прошлом году олимпийское движение полностью поддерживало украинский спорт и выбросило атлетов РФ и Беларуси с международной арены, то в этом году появились рекомендации МОК спортивным федерациям разрешить им соревноваться в статусе нейтральных. Теперь ведомство Гутцайта пытается работать с руководящими организациями каждого отдельного вида спорта.

«Стоит, чтобы они поняли, что пока идет война, наши территории оккупировали, людей убивают, более 300 спортсменов погибли, нельзя возвращать россиян и белорусов», – резюмировал он.

Источник: Укрінформ

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Новости Днепра про Шокирующие цифры: сколько спортсменов уехали из Украины после вторженияУкраїнська Новости Днепра про Шокирующие цифры: сколько спортсменов уехали из Украины после вторженияРусский

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