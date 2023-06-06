Шмигаль рассказал о ситуации на ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭС

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Отслеживаем ситуацию на Запорожской АЭС. Сейчас станция не работает, уровень воды в пруду-охладителе находится на технически необходимой отметке», — сообщил Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что подрыв Каховской ГЭС и пребывание российских террористических войск на станции создают для Украины и мира беспрецедентные угрозы.
«Украина настаивает на демилитаризации ЗАЭС, чтобы Россия не совершила еще один теракт, который будет иметь катастрофические последствия для всего человечества», — подчеркнул он.
Сегодня ночью российские оккупанты совершили новый теракт против Украины. Военные РФ с помощью мин взорвали Каховскую ГЭС. Пропаганда Кремля начала обвинять Украину в якобы обстреле дамбы, однако украинские чиновники опровергли подобные фейки.
В результате российской атаки в Херсонской области может затопить около 80 населенных пунктов. С самого утра в области происходит эвакуация местных жителей.
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