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Шмигаль рассказал о ситуации на ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭС

Сегодня 22:00
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Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС находится на технически необходимой отметке, однако станция должна быть демилитаризована.

Новости Днепра про Шмигаль рассказал о ситуации на ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭС

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Отслеживаем ситуацию на Запорожской АЭС. Сейчас станция не работает, уровень воды в пруду-охладителе находится на технически необходимой отметке», — сообщил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что подрыв Каховской ГЭС и пребывание российских террористических войск на станции создают для Украины и мира беспрецедентные угрозы.

«Украина настаивает на демилитаризации ЗАЭС, чтобы Россия не совершила еще один теракт, который будет иметь катастрофические последствия для всего человечества», — подчеркнул он.

Сегодня ночью российские оккупанты совершили новый теракт против Украины. Военные РФ с помощью мин взорвали Каховскую ГЭС. Пропаганда Кремля начала обвинять Украину в якобы обстреле дамбы, однако украинские чиновники опровергли подобные фейки.

В результате российской атаки в Херсонской области может затопить около 80 населенных пунктов. С самого утра в области происходит эвакуация местных жителей.

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Новости Днепра про Шмигаль рассказал о ситуации на ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭСУкраїнська Новости Днепра про Шмигаль рассказал о ситуации на ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭСРусский

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